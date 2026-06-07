Đắk Lắk: Khởi tố bị can sát hại người phụ nữ khiếm khuyết trí tuệ tại xã Ea Na Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn về hành vi giết người và hiếp dâm sau khi sát hại một phụ nữ tại khu vực nghĩa địa xã Ea Na.

Sáng ngày 6/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi), trú tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng bị điều tra về hai hành vi đặc biệt nghiêm trọng là “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Phát hiện thi thể nạn nhân tại nghĩa địa xã Ea Na

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân là bà L (40 tuổi), cùng trú tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Bà L là người có khiếm khuyết về mặt trí tuệ, sinh sống tại địa phương. Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 12/6, khi người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể bà L tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Ea Na cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk để bảo vệ hiện trường. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra cấp bách.

Truy bắt nhanh hung thủ gây án

Căn cứ vào các dấu vết tại hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định đây là một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sàng lọc đối tượng nghi vấn, lực lượng phá án đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng.

Đến trưa cùng ngày 12/6, chỉ vài giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng Công an đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt giữ hung thủ gây án là Hoàng Phước Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Đối tượng Hoàng Phước Tuấn khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Lời khai của đối tượng về hành vi phạm tội

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng Phước Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuấn khai nhận do biết bà L bị khiếm khuyết về trí tuệ nên trước đó đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Vào tối ngày 11/6, Tuấn tiếp tục rủ bà L vào khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết, xã Ea Na để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, trong quá trình này, do bị nạn nhân chống đối quyết liệt, Hoàng Phước Tuấn đã ra tay sát hại bà L để thực hiện bằng được ý đồ và nhằm che giấu hành vi của mình.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục pháp lý để xử lý nghiêm minh Hoàng Phước Tuấn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.