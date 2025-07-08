Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như: Phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tỉnh Đắk Lắk trong điều kiện hiện nay; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng ngành nông nghiệp xanh để góp phần phát triển tỉnh Đắk Lắk bền vững; xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh… Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng góp ý về chủ đề của đại hội; đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới; tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Gia Lai bảo đảm cơ sở vật chất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị băng thông tối thiểu 200 Mbps và có phương án dự phòng để bảo đảm việc kết nối mạng ổn định; bảo đảm số lượng quầy giao dịch, bao gồm những khu vực dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, quầy dành riêng cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính, khu vực hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, khu vực bàn, ghế để công dân ngồi chờ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.

Trang thiết bị được cấp định mức một máy tính/người làm việc, một máy in/người làm việc, một máy scan/2 người làm việc; tối thiểu có một máy scan tốc độ cao, một máy photocopy dùng chung cho Trung tâm Phục vụ hành chính công (hoặc sử dụng chung với Ủy ban nhân dân cấp xã); tối thiểu hai máy tính dùng chung để tra cứu thông tin thủ tục hành chính và để người dân sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến…

Tỉnh Gia Lai đang rà soát trang thiết bị làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Du lịch Lâm Đồng tăng trưởng mạnh mẽ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch tỉnh đã tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch qua các sự kiện trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quảng bá hình ảnh địa phương và cải thiện trải nghiệm cho du khách. Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Trong tháng 7, tỉnh đã đón hai triệu lượt khách, tăng 6,4%, trong đó khách quốc tế đạt 95.000 lượt, tăng 8,6%. Lũy kế 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh đón gần 14,2 triệu lượt khách, tăng 18,1%, riêng khách quốc tế tăng ấn tượng 49,1%, đạt hơn 893.000 lượt khách.

Chợ đêm Đà Lạt, một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách.

Trao tặng 1.100 phần quà cho học sinh vùng khó khăn

Với mong muốn mang lại niềm vui và tiếp thêm động lực học tập cho các em nhỏ vùng khó khăn trước thềm năm học mới, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Martin Furniture (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa tổ chức trao tặng 1.100 phần quà tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng cho học sinh xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi phần quà gồm ba-lô, vở, đồ dùng học tập và bánh kẹo.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, chương trình còn tổ chức các trò chơi, giao lưu sôi nổi và tổ chức nấu 1.500 suất ăn phục vụ các em nhỏ. Đây là một trong những hoạt động xã hội được tổ chức hằng năm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, nhằm lan tỏa tinh thần thiện nguyện, kết nối yêu thương, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tự tin bước vào năm học mới.