Pháp luật - Đời sống Đắk Mil sắp về đích giải phóng mặt bằng hồ Đắk Gang Xã Đắk Mil (Lâm Đồng) đang hoàn tất những phần việc cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án hồ Đắk Gang, tạo tiền đề quan trọng để công trình thủy lợi hơn ngàn tỷ tăng tốc thi công, sớm phát huy hiệu quả.

Hồ Đắk Gang là công trình thủy lợi quy mô lớn được đầu tư phía Tây Lâm Đồng với kỳ vọng phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất và dân sinh

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn về mặt bằng

Hồ Đắk Gang là công trình thủy lợi trọng điểm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư với tổng vốn hơn 1.082 tỷ đồng, phục vụ tưới cho khoảng 1.860 ha cây trồng và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 8.000 người tại khu vực Đắk Mil và Cư Jút.

Trong tổng diện tích thu hồi khoảng 205,4 ha của toàn dự án, địa bàn xã Đắk Mil chiếm khoảng 171 ha với 414 hộ dân bị ảnh hưởng, là địa phương có khối lượng GPMB lớn nhất.

Theo UBND xã Đắk Mil, với sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng, công tác GPMB đến nay đã đạt trên 98%. Đây là kết quả nổi bật, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất của dự án trong thời gian qua.

Chính quyền địa phương và người dân Đắk Mil tham gia quá trình kiểm đếm tài sản trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng hồ Đắk Gang

Đến nay, xã đã phê duyệt 9 phương án, gồm 7 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 2 phương án hỗ trợ cây trồng xen, vượt mật độ, với tổng diện tích gần 169 ha của 400 hộ dân, tổng kinh phí hơn 283 tỷ đồng.

Tại khu vực đầu mối và lòng hồ, gần như toàn bộ diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường. Hơn 120 ha của 139 hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Đối với tuyến đường ống dẫn nước trên địa bàn xã, hơn 21,6 ha của 222 hộ đã được phê duyệt; gần 16 ha của 166 hộ đã hoàn tất nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng hồ Đắk Gang được xã Đắk Mil quan tâm đẩy mạnh

Phần việc còn lại không nhiều, chủ yếu là các trường hợp chưa thống nhất giá bồi thường hoặc đang hoàn thiện hồ sơ về đất đai và tài sản trên đất. UBND xã Đắk Mil đang phối hợp với Ban Quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn đối thoại trực tiếp từng trường hợp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, công tác tái định cư cũng được đẩy nhanh. Sau khi hoàn thành bốc thăm các lô tái định cư, địa phương đang hoàn tất các thủ tục để người dân sớm ổn định nơi ở và bàn giao mặt bằng.

Giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ được xã Đắk Mil quan tâm thực hiện và đạt kết quả nổi bật thời gian qua

Kết quả đạt được phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ công tác tuyên truyền, vận động đến giải quyết từng vướng mắc cụ thể đều được địa phương triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân.

Với khối lượng còn lại không lớn, Đắk Mil đang ở những chặng cuối của nhiệm vụ giải GPMB, tạo nền tảng quan trọng để dự án bước sang giai đoạn tăng tốc thi công.

Nhờ có mặt bằng, nhà thầu thuận lợi trong triển khai thi công dự án hồ Đắk Gang

Tạo đà tăng tốc công trình trọng điểm

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 cho rằng, xã Đắk Mil là địa phương thực hiện công tác GPMB rất tốt. Mặt bằng được bàn giao kịp thời đã giúp các nhà thầu duy trì thi công liên tục tại cụm đầu mối và hệ thống đường ống dẫn nước. Hiện giá trị thực hiện đạt khoảng 28% đối với cụm đầu mối và khoảng 20% đối với hệ thống đường ống.

Theo kế hoạch, khi công tác GPMB hoàn tất, tiến độ thi công sẽ tiếp tục được đẩy nhanh để cụm đầu mối đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng và hệ thống đường ống đạt khoảng 45% vào cuối năm 2026.

Việc thi công tại dự án thủy lợi lớn nhất phía Tây Lâm Đồng đang được tăng tốc (Ảnh: Đức Lập)

Chủ đầu tư nhận định, mặt bằng vẫn là yếu tố quyết định tiến độ chung của công trình. Những phần việc còn lại chủ yếu liên quan đến một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường hoặc đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai.

Để sớm tháo gỡ các vướng mắc này, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Vướng mắc về mặt bằng từng bước được xã Đắk Mil tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hồ Đắk Gang triển khai

Kiểm tra thực tế tại công trình, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, việc Đắk Mil sắp hoàn thành công tác GPMB không chỉ đánh dấu nỗ lực lớn của địa phương mà còn mở ra bước chuyển quan trọng đối với toàn bộ dự án hồ Đắk Gang.

Khi “nút thắt” lớn nhất được tháo gỡ, công trình sẽ có điều kiện tăng tốc thi công, sớm đưa nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Lâm Đồng.