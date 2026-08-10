Pháp luật Đắk Mil tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân đang giúp xã Đắk Mil (Lâm Đồng) tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng, mở đường cho nhiều dự án trọng điểm tăng tốc.

Xã Đắk Mil là một trong những địa phương được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao trong giải phóng mặt bằng

Đồng thuận để sớm có mặt bằng "sạch"

Từ cuối năm 2025, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh số 2 - Lâm Đồng và UBND xã Đắk Mil triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 và đấu nối.

Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 74,7 tỷ đồng. Công trình ảnh hưởng đến 10 hộ dân với 13 thửa đất, tổng diện tích thu hồi và bị ảnh hưởng hơn 17.827 m², chủ yếu là đất trồng cây lâu năm và cây hằng năm. Trong đó, gần 4.853 m² được thu hồi để xây dựng trạm và móng trụ, phần còn lại nằm trong hành lang tuyến đường dây.

Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Đắk Mil chủ động triển khai giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp

Ngay từ đầu, UBND xã Đắk Mil xác định tuyên truyền, vận động là khâu then chốt. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện và cơ quan phát triển quỹ đất giải thích mục tiêu, ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đến nay, xã Đắk Mil đã phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 1 cho 9 hộ dân. Một trường hợp còn vướng về đơn giá bồi thường đang tiếp tục được vận động, tháo gỡ.

Chính quyền xã Đắk Mil và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Trạm biến áp

Theo kế hoạch của Công ty Điện lực Lâm Đồng, công trình sẽ khởi công vào giữa tháng 8/2026 và dự kiến hoàn thành, đóng điện trong năm 2026.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mặt bằng "sạch" là điều kiện tiên quyết để một công trình điện triển khai đúng tiến độ. Khi người dân đồng thuận bàn giao đất sớm, chủ đầu tư có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị, tổ chức thi công đồng bộ và hạn chế phát sinh chi phí.

Các kiến nghị của người dân trong vùng dự án Trạm biến áp được xã Đắk Mil và Công ty Điện lực Lâm Đồng xem xét, xử lý

“Việc Đắk Mil chủ động phối hợp giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện quan trọng để dự án sớm bước vào giai đoạn xây dựng, đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực lưới điện khu vực”, lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng cho hay.

Điểm sáng từ cách làm quyết liệt

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, trong các địa phương khu vực phía Tây, Đắk Mil là một trong những điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này nên đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án lớn tại xã Đắk Mil đã chuyển biến quan trọng sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo ông Lê Trọng Yên, các công trình hạ tầng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, sự đồng thuận và bàn giao mặt bằng sớm của người dân chính là yếu tố quyết định để dự án triển khai đúng tiến độ.

Kết quả giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 là minh chứng rõ nét cho cách làm đó. Công trình được đầu tư trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại khu vực tăng nhanh.

Xã Đắk Mil cùng người dân kiểm tra thực tế khu vực xây dựng trạm biến áp sắp tới

Năm 2025, 2 máy biến áp tại Trạm 110kV Đắk Mil có mức mang tải khoảng 60,4% và 85,8%, trong khi nhiều thiết bị trên lưới điện khu vực cũng vận hành ở mức tải cao. Khi hoàn thành, Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 sẽ bổ sung nguồn điện, san tải cho hệ thống hiện hữu, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phát triển trong những năm tới.

Không chỉ với dự án điện, tinh thần chủ động này còn được thể hiện ở nhiều công trình trọng điểm khác. Điển hình là dự án hồ chứa nước Đắk Gang với tổng vốn đầu tư hơn 1.082 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành các phương án bồi thường, đẩy nhanh bố trí tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ được xã Đắk Mil quan tâm thực hiện và đạt kết quả nổi bật thời gian qua

Lãnh đạo UBND xã Đắk Mil cho biết, kết quả trên là thành quả của sự vào cuộc đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền đến các đoàn thể ở cơ sở. Mọi vướng mắc đều được rà soát, đối thoại và giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, địa phương còn chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất tái định cư ngay tại chỗ và giải quyết minh bạch các kiến nghị của người dân. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm được tháo gỡ khó khăn ngay từ khâu giải phóng mặt bằng.

“ Sự linh hoạt, chủ động đã giúp Đắk Mil đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần giúp các dự án sớm triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Việc sớm có mặt bằng giúp cho các dự án tại Đắk Mil triển khai thuận lợi (Ảnh: Đức Lập)

Từ Trạm biến áp 110kV Đắk Mil 2 đến hồ chứa nước Đắk Gang, những kết quả đạt được cho thấy giải phóng mặt bằng không chỉ là khâu chuẩn bị đầu tư mà đã trở thành thước đo năng lực điều hành của địa phương.

Khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng thuận và các vướng mắc được xử lý ngay từ cơ sở, các công trình trọng điểm có thêm điều kiện để triển khai đúng tiến độ, tạo dư địa phát triển cho Đắk Mil trong giai đoạn mới.

Đắk Mil - vùng động lực mới phía Tây Lâm Đồng Xã Đắk Mil được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 xã trước đây là Đắk N'Drót, Đắk R'la và Đắk Gằn với tổng diện tích tự nhiên 21.380 ha. Địa phương cách trung tâm tỉnh khoảng 200 km, có hơn 31.500 nhân khẩu và lợi thế phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.