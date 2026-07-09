Đắk Sắk chăm lo giảm nghèo bền vững

Đắk Sắk chăm lo giảm nghèo bền vững
Đằng sau những kết quả đó là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời từ các chương trình giảm nghèo và quyết tâm vươn lên của người dân.
Những ngày này, gia đình ông Hứa Nguyên Tài ở thôn Thanh Sơn đang hoàn thiện căn nhà mới của gia đình. 2 bố con ông cùng xây nhà mới một lúc, thể hiện tiềm lực tài chính khá lớn. Ông Tài cho biết, gia đình ông đã tích lũy từ nhiều năm, nhất là 2 năm nay khi nguồn thu từ kinh tế nông nghiệp ổn định, giá cả nông sản chủ lực của gia đình như: cà phê, cây ăn trái ở mức cao.
Không chỉ gia đình ông Hứa Nguyên Tài, thôn Thanh Sơn vốn được coi là một trong những thôn có đông hộ nghèo, khó khăn về kinh tế thì nay nhiều hộ đã biết đầu tư kinh tế đúng hướng, tỷ lệ hộ có kinh tế khá chiếm khoảng 70%. Bà con tận dụng tốt lợi thế về đất đai, khí hậu ứng dụng giống, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất mang lại năng suất, chất lượng khá cao, thu nhập ổn định.
Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, hiện nay địa phương đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững. Việc trao sinh kế phù hợp được coi là mấu chốt, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như: canh tác cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, chăn nuôi bò, dê... Theo ông Hà Văn Quan, thôn Đắk Xuân, gia đình anh là hộ nghèo, vợ mất sớm, 2 con nhỏ. Anh đã được hỗ trợ 1 con bò cái, qua gần 2 năm chăm sóc, hiện bò mẹ đã sinh ra 2 bê con. Hơn thế, anh còn được Nhà nước hỗ trợ xây nhà giúp ổn định đời sống, thoát nghèo.
Tương tự, tại bon Đắk Mâm là một trong số thôn, bon khó khăn của xã Đắk Sắk, với 182 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Theo ông Y Qua - Trưởng bon Đắk Mâm, riêng từ năm 2024 đến nay, trên 15 hộ dân trong bon đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Cùng với đó, bà con còn được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ con giống để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và nỗ lực vươn lên của người dân, đến nay bon chỉ còn 15 hộ nghèo.
Xã Đắk Sắk có cơ cấu dân cư đa dạng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 31% dân số. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn dân cư. Các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Bên cạnh nguồn lực từ các chương trình của Nhà nước, xã Đắk Sắk còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Hiện nay, 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 34 tỷ đồng. Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã đã giảm đáng kể. Đến nay, toàn xã còn 121 hộ nghèo, chiếm 1,95% và 334 hộ cận nghèo, chiếm 5,58%.
Ông Nguyễn Văn Phò - Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk thông tin: “Với lợi thế về nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời ưu tiên các ngành công nghiệp có lợi thế của xã như: chế biến cà phê, hồ tiêu, cao su, trái cây, khai thác chế biến đá và sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản. Địa phương phát triển thương mại, dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo thuận lợi, thu hút liên kết, hợp tác tạo các chuỗi giá trị kinh tế lợi thế cạnh tranh nhằm giảm nghèo bền vững”.