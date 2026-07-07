Đời sống Đắk Sắk lấy người dân làm trung tâm trong cải cách hành chính Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, thời gian qua, xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính.

Người dân bấm số thứ tự để thực hiện các giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk

Hỗ trợ tối đa người dân tới giao dịch

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk làm giấy khai sinh cho con, anh Trương Công Thắng (thôn Tân Bình) khá hài lòng trước không gian làm việc khang trang, trang thiết bị hiện đại và quy trình giải quyết thủ tục nhanh gọn.

Thay vì phải chờ đợi như trước đây, anh Thắng chỉ cần bấm số thứ tự tại kiosk tự động và được hướng dẫn thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng.

Anh Thắng đánh giá: "Tôi thấy cách làm mới rất thuận tiện. Đến nơi chỉ cần lấy số thứ tự, cán bộ hướng dẫn tận tình nên các bước làm giấy khai sinh cho con diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ. Không gian làm việc sạch sẽ, hiện đại, không còn cảnh chen chúc hay phải đi lại nhiều lần như trước".

Xã Đắk Sắk phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, xã Đắk Sắk còn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Là xã vùng sâu với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, việc tiếp cận các dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến, vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí cán bộ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người cao tuổi.

Từ việc tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp định danh điện tử, kê khai hồ sơ đến theo dõi tiến độ giải quyết, người dân đều được hỗ trợ tận tình, góp phần từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại thông minh

"Tôi lớn tuổi nên ban đầu cũng ngại làm thủ tục trên máy tính, điện thoại vì không biết thao tác. Nhưng khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chỉ từng bước từ tạo tài khoản, nộp hồ sơ đến tra cứu kết quả".

Bà Lý Thị Phớt (người dân địa phương) nói và chia sẻ thêm, nhờ sự hỗ trợ từ cán bộ, bà hiểu hơn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thấy việc giải quyết thủ tục hành chính bây giờ thuận tiện, nhanh chóng hơn rất nhiều.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đắk Sắk đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị như máy bấm số tự động, máy tính cấu hình cao, máy scan và phần mềm quản lý hồ sơ điện tử.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Sắk

Các biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết được niêm yết, công khai đầy đủ, giúp người dân dễ dàng tra cứu và thực hiện.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,9%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 91%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,9%; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được cấp dưới dạng điện tử.

Ông Ngô Chí Kiên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đắk Sắk cho biết, địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân.

“ Mục tiêu của chúng tôi là để người dân đến làm thủ tục được phục vụ nhanh nhất, thuận tiện và minh bạch nhất. Việc đầu tư trang thiết bị, tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến không chỉ giúp giảm thời gian đi lại cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và giải quyết hồ sơ tại địa phương. Ông Ngô Chí Kiên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đắk Sắk

Xã Đắk Sắk tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Từ những kết quả đạt được, xã Đắk Sắk đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.