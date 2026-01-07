Đắk Sắk nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
Đắk Sắk - một xã miền núi còn nhiều khó khăn, hôm nay đang có sự đổi thay rõ nét, từ hạ tầng cơ sở dần đồng bộ, giao thông kết nối, điện, văn hóa, trường học… khang trang.
Đặc biệt, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng khởi sắc với nhà cửa kiên cố, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Theo anh Hứa Văn Tèo, hộ dân tộc thiểu số ở thôn Sơn Hà, nhờ chăm lo phát triển kinh tế đúng hướng từ 1 ha đất trồng cà phê, anh có điều kiện nuôi các con ăn học đàng hoàng, mới đây, anh đã xây dựng được nhà cửa kiên cố.
Ông Trần Thanh Hải - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đắk Sắk thông tin: Đắk Sắk là xã DTTS, miền núi với trên 6.100 hộ dân, trên 27.000 khẩu, tỷ lệ người DTTS gần 34%, 100% thôn, bon thuộc miền núi. Những năm qua, địa phương luôn xác định các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chính là “xương sống” để vừa hoàn thiện hạ tầng vừa nâng cao đời sống người dân. Việc đầu tư đều gắn với thực tiễn, nhu cầu về vốn, tính cấp thiếp trong đó nêu cao mục đích là sự thụ hưởng lâu dài, bền vững của bà con.
Đối với chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, địa phương đang tập trung vào các dự án chính gồm: nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống.
Đối với chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Đắk Sắk đang tập trung nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, phát huy các lợi thế, gắn với quá trình đô thị hóa. Địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn.
Là nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống như: Tày, Nùng, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.
Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Văn Phò - Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk cho biết, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện 3 chương trình MTQG. Trong đó, điển hình nhất là đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở mức khá và ổn định, đạt gần 64 triệu đồng/năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm.
Nhiều hạ tầng động lực như giao thông trục chính, kết nối xã, thôn, trường học, y tế đã góp phần nâng cao khả năng, mức độ thụ hưởng của người dân.
Tuy nhiên, sau sáp nhập, địa phương gặp không ít khó khăn, nhiều việc phải làm để bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả của các chương trình. Đó là thực tế cán bộ, công chức trước đây phụ trách nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của các xã cũ xin nghỉ công tác hoặc xin chuyển về địa phương khác, ảnh hưởng đến tiến độ lập kế hoạch, triển khai thực hiện nguồn vốn.
Số công chức được phân công từ các phòng, ban cấp huyện cũ cũng không có ai từng làm việc liên quan đến các nhiệm vụ này. Hầu hết những người được giao, phân công nhiệm vụ mới tiếp cận công việc chưa được tập huấn, vừa làm vừa nghiên cứu nên chất lượng tham mưu triển khai chưa tốt, làm chậm chương trình.
Địa phương cũng đề xuất cấp trên xem xét các mô hình sinh kế trong giảm nghèo phù hợp hơn với thực tiễn, nhu cầu bà con nhằm phát huy nguồn lực lâu dài, có tính lan tỏa. Đắk Sắk tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư, tăng cường kiểm tra giám sát để các chương trình MTQG phát huy hiệu quả.
Đắk Sắk đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện 3 chương trình MTQG. Điển hình nhất là đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở mức khá và ổn định, đạt gần 64 triệu đồng/năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm.