Pháp luật Đắk Song ra mắt mô hình “Zalo 682 - Kết nối an toàn giao thông” Ngày 20/8, UBND xã Đắk Song tổ chức lễ ra mắt mô hình “Zalo 682 - Kết nối an toàn giao thông (ATGT)”, nhằm ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn.

UBND xã Đắk Song làm Lễ ra mắt mô hình "Zalo 682 - Kết nối ATGT”

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức thông qua kết quả khảo sát cho thấy việc xây dựng mô hình là cần thiết, phù hợp với thực tế và có tính khả thi. Mô hình tập trung trên tuyến Tỉnh lộ 682, kết nối Công an xã với người dân, hộ kinh doanh, chủ phương tiện, lái xe, các thôn, bon, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo xã Đắk Song tham dự buổi lễ

Thông qua nhóm Zalo, người dân được cập nhật các quy định pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông, cảnh báo điểm có nguy cơ mất an toàn, tình hình sự cố, tai nạn giao thông; đồng thời có thể gửi hình ảnh, video, vị trí và thông tin về các hành vi vi phạm, nguy cơ mất ATGT để lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Ông Trần Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song trao quyết định cho thành viên Ban Chỉ đạo mô hình

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức công bố các quyết định thành lập mô hình, Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động; đại diện 6 thôn, bon ký cam kết phối hợp triển khai mô hình.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị Công an xã phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hoạt động mô hình, cập nhật thông tin tuyên truyền thiết thực và kịp thời xử lý các phản ánh chính đáng của Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song đề nghị Công an xã cần phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hoạt động mô hình

Các ban, ngành, đoàn thể, thôn, bon, trường học tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia; sử dụng Zalo đúng mục đích, cung cấp thông tin chính xác, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Đại diện các thôn, bon ký cam kết phối hợp triển khai mô hình

Dịp này, Ban Tổ chức trao các phần quà hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tặng quà cho các hộ gia đình có nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắk Song



Mô hình “Zalo 682 - Kết nối ATGT” góp phần tạo thêm kênh tương tác hai chiều giữa lực lượng chức năng và Nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn trên địa bàn xã Đắk Song.