Chính trị Đắk Song tổ chức diễn đàn “Dân hỏi - Cấp ủy, chính quyền xã trả lời” Ngày 12/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đắk Song tổ chức diễn đàn “Dân hỏi - Cấp ủy, chính quyền xã Đắk Song trả lời”.

Tại diễn đàn, người dân đã trao đổi 9 ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó, người dân đề nghị bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về thủ tục, hồ sơ, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Diễn đàn “Dân hỏi - Cấp ủy, chính quyền xã trả lời” là kênh để cấp ủy, chính quyền xã Đắk Song trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Địa phương tăng cường giám sát chất lượng các công trình giao thông, mương thoát nước; quan tâm chế độ, chính sách đối với người có công, sửa chữa và chăm sóc mộ liệt sĩ; đầu tư xây dựng trường THPT đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Người dân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, an sinh xã hội

Một số ý kiến phản ánh tình trạng chăn nuôi động vật gây mùi hôi trong khu dân cư; những khó khăn trong thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn; việc nâng cấp hệ thống điện tại thôn E 29 cũ và đầu tư, sửa chữa hệ thống mương phục vụ sản xuất lúa tại thôn Hà Nam Ninh.

Diễn đàn là dịp để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề còn vướng mắc để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Niê Sơ Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Song ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Niê Sơ Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Song mong muốn người dân tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí đề nghị người dân chủ động tìm hiểu, nắm rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm; phối hợp trong quá trình sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông; đồng thời nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Song - Nguyễn Ngọc Thân đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền

Cũng tại diễn đàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Song - Nguyễn Ngọc Thân đã trực tiếp trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong triển khai các công trình đầu tư công; làm rõ thêm thông tin về chính sách bảo hiểm, thủ tục hành chính và những vấn đề người dân quan tâm.

Diễn đàn "“Dân hỏi - Cấp ủy, chính quyền xã trả lời” là cách làm mới của xã Đắk Song nhằm phát huy dân chủ trong Nhân dân

Diễn đàn “Dân hỏi - Cấp ủy, chính quyền xã trả lời” là kênh để cấp ủy, chính quyền xã Đắk Song gần dân, sát dân, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, góp phần kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.