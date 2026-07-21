Chính trị Đắk Song xây dựng chính quyền số từ cơ sở Với cách làm chủ động, lấy người dân làm trung tâm, xã Đắk Song đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào đời sống. Trong đó, công nghệ được xem là công cụ để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng nền hành chính ngày càng gần dân, vì dân hơn.

Gần dân để chuyển đổi số hiệu quả

Mặc dù thời tiết mưa gió, các thành viên Đội ứng cứu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) xã Đắk Song vẫn đến tận nhà những người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn về vận động để hướng dẫn thực hiện TTHC trực tuyến. Ông Trần Văn Phối, ở thôn Đắk Hòa, là một trong những người được hỗ trợ.

Ông Trần Văn Phối (ngồi giữa) phấn khởi khi được các thành viên Đội ứng cứu giải quyết TTHC xã hướng dẫn làm một số thủ tục hành chính tại nhà

Trước đây, mỗi khi có TTHC cần giải quyết, ông phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Nay được cán bộ hướng dẫn từng bước tại nhà, ông không chỉ hoàn thành thủ tục mà còn có thêm kỹ năng để tự thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến. “Có những thủ tục đơn giản, tôi không cần phải lên trực tiếp xã nên rất thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian và an toàn trong đi lại”, ông Phối chia sẻ. Theo chị Lê Thị Thảo Hoa - chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã – thành viên Đội ứng cứu giải quyết TTHC xã, việc trực tiếp đến từng nhà hỗ trợ người dân thể hiện tinh thần không ngại khó, sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Song chú trọng đổi mới phương thức hoạt động để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn



Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cũng đã triển khai sáng kiến “KIOSK lấy số từ xa và tư vấn trực tuyến”, giúp người dân đăng ký số, theo dõi tình trạng hàng đợi và chủ động thời gian đến giao dịch. Người dân cũng được tư vấn trước về thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết, phí, lệ phí và được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, thanh toán trực tuyến. Theo bà Huỳnh Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đắk Song, đổi mới phương thức hoạt động là yêu cầu cần thiết để nền hành chính ngày càng gần dân hơn, hướng đến xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, vì Nhân dân phục vụ. “Muốn nâng cao chất lượng phục vụ người dân, trước hết phải đổi mới tư duy và phương thức quản lý, điều hành. Cùng với đó, cần duy trì, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số”, bà Tâm cho biết.

Đưa kỹ năng số đến từng thôn, bon

Để chuyển đổi số đi vào cuộc sống, xã Đắk Song xác định lực lượng ở cơ sở có vai trò quan trọng. Cán bộ thôn, bon, tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên, thanh niên đã và đang trở thành những “người dẫn đường”, giúp người dân tiếp cận công nghệ.

Từ đó, địa phương cũng đã mở nhiều lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bon và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Trọng tâm là các kỹ năng như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, sử dụng VNeID, bảo mật thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng được thành lập để hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và học tập số.

Xã Đắk Song chủ động, đưa kỹ năng số đến gần người dân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”

Cùng với đó, xã Đắk Song luôn chủ động, đưa kỹ năng số đến gần người dân với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Một trong những lĩnh vực cho thấy rõ hiệu quả của chuyển đổi số là y tế, nổi bật là việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID. Đến nay, Trạm Y tế xã đã thực hiện 10.736 lượt cập nhật lên hệ thống, giúp hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, tạo thuận lợi trong theo dõi quá trình khám, chữa bệnh, tra cứu thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhờ đó, chất lượng phục vụ người dân cũng như niềm tin của người dân với y tế tuyến xã ngày càng được nâng cao. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Trạm Y tế xã đã tiếp nhận 2.930 lượt người đến khám, chữa bệnh, tăng 1.352 lượt so với cùng kỳ năm 2025.

Người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng đăng ký số từ xa và tư vấn trực tuyến về TTHC

Theo ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đắk Song, cán bộ ở cơ sở là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền, có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách đến với Nhân dân. Vì vậy, đội ngũ cán bộ thôn, bon và các lực lượng ở cơ sở cần tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chủ động hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích công nghệ.

Với những cách làm cụ thể, thiết thực, phù hợp, xã Đắk Song đã chứng minh, chính quyền số không chỉ được xây dựng bằng nền tảng công nghệ mà còn bằng sự chủ động, tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, qua đó giúp chính quyền gần dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.