Pháp luật - Đời sống Đảm bảo ANTT trong tuần đầu vận hành chính quyền hai cấp Từ 1/7, Lâm Đồng chính thức đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước chuyển lớn trong tổ chức hành chính, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, chủ động của các lực lượng chức năng, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng công an trực tiếp giải quyết TTHC, có sự tham gia của đoàn viên cơ sở hướng dẫn người dân

Trên tinh thần “không để công việc ngắt quãng”, Công an tỉnh đã nhanh chóng tổ chức lại bộ máy, thành lập các tổ địa bàn thuộc khối điều tra tội phạm. Những tổ này như những “mũi nhọn tiến công” phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã - “pháo đài cơ sở” để tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Tại các xã, phường hình ảnh những chiến sĩ công an trực ban hình sự, bám sát địa bàn nắm từng đối tượng nghi vấn về ANTT. Ngoài việc đảm bảo tiếp nhận kịp thời tin báo từ người dân, các chiến sĩ còn chủ động tuần tra, kiểm soát “khép kín địa bàn, khép kín thời gian”; quyết tâm ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội, đặc biệt là tội phạm đường phố, tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng - những vấn đề dễ bùng phát trong giai đoạn chuyển giao.

Song song với đó, lực lượng công an còn đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến hoạt động thông suốt. Từ cấp giấy tờ tùy thân đến xử lý các thủ tục hành chính, tất cả đều được vận hành nhanh chóng, chuyên nghiệp, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Kết quả trong tuần đầu sau sáp nhập, lực lượng Công an Lâm Đồng đã ghi dấu ấn với hàng loạt chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép trong đấu tranh với tội phạm. Nổi bật, tại Phường 2 - Bảo Lộc, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trên người đối tượng còn mang theo vật giống lựu đạn - mối nguy tiềm tàng được xử lý kịp thời, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, tại xã Bảo Lâm 2, chỉ ít giờ sau khi nhận tin báo về vụ cướp giật dây chuyền, Công an xã đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ truy xét, bắt gọn đối tượng gây án. Toàn bộ tài sản bị cướp đã được thu hồi, trả lại cho người bị hại. Phản ứng nhanh, hiệu quả trong xử lý vụ việc khiến người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an.

Một chiến công khác không thể không nhắc đến là quá trình giải cứu thành công nạn nhân bị bắt giữ trái pháp luật tại xã Hàm Liêm. Công an xã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng xác định vị trí nạn nhân, triển khai phương án giải cứu thần tốc, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra. Hành động dứt khoát, chuyên nghiệp của lực lượng công an đã mang lại sự an tâm cho người dân, khẳng định vai trò lá chắn thép bảo vệ cộng đồng.

Theo đánh giá của lực lượng công an, thành công trong những ngày đầu sáp nhập chỉ là bước khởi đầu. Công an tỉnh cũng đang chuẩn bị cho những đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Từ tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, đến các hành vi “bảo kê” núp bóng doanh nghiệp, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, hay các loại tội phạm lưu động, xâm hại trẻ em, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội cũng được đẩy mạnh. Công an tỉnh chú trọng quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác tối đa phục vụ hiệu quả cho công tác nghiệp vụ và quản lý xã hội. Các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP cũng được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.