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    Đam Rông 2 kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy

    Hoàng Sa 21/08/2026 11:40

    Sau trận mưa giông kèm gió giật mạnh xảy ra chiều tối 20/8, cấp ủy, chính quyền xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, di dời các hộ bị thiệt hại nặng đến nơi an toàn và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng

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    Lãnh đạo xã Đam Rông 2 trực tiếp đến các hộ dân bị ảnh hưởng để kiểm tra tình hình, thăm hỏi đời sống hộ gia đình có nhà bị sập

    Theo đó, chiều tối 20/8, trên địa bàn xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) xuất hiện mưa giông kèm gió giật mạnh, gây thiệt hại về nhà ở của người dân. Tại khu vực Đạ Mpô, thuộc thôn Nâm Rơ Mai, một căn nhà bị sập hoàn toàn.

    Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền xã Đam Rông 2 đã khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng thu dọn tài sản bị hư hỏng, giải tỏa hiện trường; đồng thời di dời các hộ dân bị thiệt hại nặng đến nơi an toàn, hạn chế những rủi ro có thể tiếp tục xảy ra.

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    Lãnh đạo xã Đam Rông 2 thăm hỏi, động viên và triển khai hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sập

    Sáng 21/8, lãnh đạo xã Đam Rông 2 trực tiếp đến các hộ dân bị ảnh hưởng để kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên và triển khai hỗ trợ.

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    Các đơn vị chức năng xã Đam Rông 2 hỗ trợ người dân nhanh chóng thu dọn tài sản bị hư hỏng, giải tỏa hiện trường

    Tại hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ nhằm giúp gia đình khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 2 hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ bị thiệt hại do mưa giông.

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    Các đơn vị chức năng xã Đam Rông 2 hỗ trợ người dân nhanh chóng thu dọn tài sản bị hư hỏng, giải tỏa hiện trường

    Việc chủ động huy động lực lượng khắc phục hậu quả ngay sau thiên tai; đồng thời kịp thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Đam Rông 2 trong công tác phòng, chống thiên tai và chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, giúp người dân bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

    Hoàng Sa Hoàng Sa

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        Đam Rông 2 kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy
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