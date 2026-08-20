Thời sự Đam Rông 3 khẩn trương sắp xếp trường học, đội ngũ trước năm học mới Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 tại xã Đam Rông 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị khẩn trương hoàn thành sắp xếp trường học, phân công cán bộ quản lý và giáo viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 tại xã Đam Rông 3

Sáng 20/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027 tại xã Đam Rông 3.

Xã Đam Rông 3 có 8 đơn vị trường học trực thuộc UBND xã quản lý, với 132 lớp học, hơn 4.400 học sinh.

Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 3 Liêng Hot Ha Hai báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới

Qua rà soát, việc đầu tư, bổ sung trang thiết bị dạy học được triển khai theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% phòng học được đưa vào sử dụng đúng công năng. Các phòng chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm, sân chơi, bãi tập được quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả phục vụ các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng yêu cầu trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định, đang tiếp tục nâng cao; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học từng bước được cải thiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra tại Trường THCS Lê Hồng Phong

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, xã Đam Rông 3 dự kiến giảm từ 8 trường xuống còn 5 trường, tương ứng giảm 37,5%. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở giữ ổn định địa điểm học tập của học sinh, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gián đoạn hoạt động dạy học.

Lãnh đạo xã Đam Rông 3 cho biết, khó khăn hiện nay là cơ sở vật chất giữa các trường chưa đồng đều, một số công trình phụ trợ, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đồng bộ yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Công tác bố trí đội ngũ giáo viên tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn bất cập do tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Cùng với đó, một số trường vẫn còn thiếu nhân viên ở các vị trí: kế toán, văn thư, y tế trường học và thiết bị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị năm học mới, đặc biệt là việc tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới trường học và đầu tư, xây dựng cơ bản.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ làm việc với xã Đam Rông 3

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị địa phương tiếp tục đôn đốc, triển khai các dự án nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Đạ Rsal, THCS Lê Hồng Phong và THCS Trần Phú, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đồng thời lưu ý, việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phải cân đối, tính toán hợp lý, sát nhu cầu thực tế, bảo đảm phục vụ hiệu quả hoạt động dạy và học, tránh lãng phí nguồn lực.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên thông tin việc sắp xếp trường học trên địa bàn xã Đam Rông 3

Đối với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị cần rà soát chặt chẽ việc phân công, phân nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm hài hòa, hợp lý và đúng quy định.

“ Chính quyền và ngành Giáo dục phải làm tốt công tác tư tưởng, tạo thuận lợi tối đa cho đội ngũ sau sắp xếp trên tinh thần công khai, dân chủ, bảo đảm quy định, qua đó tạo sự đồng thuận, ổn định để các trường bước vào năm học mới với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Liên quan tới công tác khai giảng năm học mới, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ khai giảng, bảo đảm đây thực sự là ngày hội của học sinh. Nội dung chương trình khai giảng cần phù hợp với điều kiện thực tế, thiết thực, ý nghĩa, đồng thời rà soát, cắt giảm những thủ tục, nội dung không cần thiết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị khẩn trương hoàn thành sắp xếp trường học, phân công cán bộ quản lý và giáo viên

Bên cạnh đó, các trường tiếp tục rà soát, nắm chắc danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện đến trường, không để học sinh phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu đồ dùng học tập.