Dan Burn và binh pháp của Tuchel giúp Anh đánh bại Mexico 3-2 tại Azteca Giữa áp lực nghẹt thở tại Mexico City, quyết định đưa gã khổng lồ Dan Burn vào sân của Thomas Tuchel đã trở thành bước ngoặt giúp tuyển Anh bảo toàn chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Trận thắng 3-2 của đội tuyển Anh trước Mexico tại sân vận động Azteca không chỉ là một kết quả đi tiếp thông thường. Đây được xem là chiến thắng vĩ đại nhất của "Tam Sư" trên sân khách trong lịch sử các giải đấu lớn, nơi bản lĩnh và chiến thuật thực dụng của Thomas Tuchel lên ngôi.

Dan Burn là một trong những sự lựa chọn đáng chú ý của Tuchel ở kỳ World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

Triết lý chuyên gia và tinh thần tình anh em

Ngay từ khi công bố danh sách dự World Cup, Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi nhấn mạnh việc lựa chọn những "chuyên gia" cho các kịch bản cụ thể thay vì chỉ tập trung vào những ngôi sao hào nhoáng nhất. Ông xây dựng một tập thể dựa trên tinh thần gắn kết như một "tình anh em" (brotherhood), nơi mỗi cá nhân sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung.

Dan Burn, hậu vệ 34 tuổi với chiều cao 2m01, chính là quân bài biểu tượng cho triết lý này. Dù không sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Burn lại có những tố chất mà Tuchel khao khát: khả năng không chiến tuyệt vời, chiều cao vượt trội và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng trong những tình thế ngặt nghèo.

Bước ngoặt từ chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah

Trận đấu khởi đầu như mơ với tuyển Anh nhờ sự bùng nổ của các gương mặt trẻ. Chỉ trong vòng 98 giây ở hiệp một, Jude Bellingham đã lập cú đúp chóng vánh, đưa người Anh chạm vào giấc mơ chiến thắng. Tuy nhiên, kịch tính đẩy lên cao trào ở phút 54 khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với Jesus Gallardo.

Chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận dưới điều kiện độ cao khắc nghiệt và áp lực từ hơn 80.000 khán giả tại Azteca, tuyển Anh buộc phải lùi sâu phòng ngự. Đây chính là thời điểm Tuchel kích hoạt "gói chuyên gia" bằng việc tung Dan Burn vào sân ở phút 72.

Dan Burn: Gã khổng lồ giữa tâm bão

Nhiệm vụ của Burn rất rõ ràng: chặn đứng mọi quả tạt và làm nản lòng các chân sút Mexico. Hình ảnh hậu vệ này liên tục dùng đầu cản phá những đường bóng rót vào vòng cấm đã tóm gọn ý đồ chiến thuật của Tuchel. Burn không chỉ phòng ngự bằng thể chất mà còn bằng cả trái tim, tiêu biểu là pha dũng cảm đưa đầu ngăn cản cú dứt điểm "xe đạp chổng ngược" của Raul Jimenez.

Khả năng phòng ngự xuất sắc của Dan Burn đã giúp Anh bảo toàn lợi thế trước Mexico. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Burn, chiến thắng còn có dấu ấn của Jordan Pickford với những pha cứu thua xuất thần và thủ quân Harry Kane với bàn thắng thứ 11 tại các kỳ World Cup. Sự kiên định của Tuchel trong việc tin dùng Anthony Gordon – người đã kiến tạo và mang về quả phạt đền – cũng cho thấy nhãn quan sắc bén của chiến lược gia người Đức.

Hướng tới tứ kết tại Miami

Chiến thắng tại Azteca đã chính thức chôn vùi những nỗi đau lịch sử của bóng đá Anh tại địa danh này. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ khi Quansah bị treo giò, Jordan Henderson dính chấn thương nặng và thể lực của Declan Rice vẫn là một dấu hỏi lớn.

Dù vậy, với một tập thể gắn kết và những quân bài chiến lược như Dan Burn, tuyển Anh đang tràn đầy tự tin tiến về Miami để đối đầu với Na Uy của Erling Haaland tại vòng tứ kết. Tam Sư đã chứng minh họ sẵn sàng cho mọi kịch bản nghiệt ngã nhất trên con đường chinh phục vinh quang World Cup.