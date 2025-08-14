Trường hợp em bé sơ sinh qua đời sau khi mẹ đẻ mổ để chọn giờ đẹp gây xôn xao, khiến dân mạng bình luận về mối nguy hiểm của việc mổ đẻ theo ý muốn.

Ngày 13/8, một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi, được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình để “chọn ngày giờ đẹp” đã qua đời. Đây là một trường hợp đau lòng vừa được ghi nhận tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngay sau sinh, em bé có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và chuyển viện khẩn cấp. Khi đến Trung tâm Sơ sinh, em đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Mặc dù được các bác sĩ tại bệnh viện nhi tận tình cứu chữa, em vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Người mẹ đã chọn giờ sinh mổ, ấn định thời điểm phẫu thuật lấy thai dựa trên tín ngưỡng, phong thủy hoặc mong muốn đem lại may mắn cho con. Bài đăng về vụ việc được chia sẻ trên các trang, nhóm cộng đồng mạng xã hội và nhận được nhiều lượt bình luận, tương tác.

Dân mạng không khỏi tiếc thương em bé xấu số: "Có người thì mong con đủ tháng đủ ngày cho cứng cáp khoẻ mạnh, thì không may lại sinh non. Trường hợp này người mẹ lại còn chọn ngày mổ sớm. Thương con quá, chúc con an yên"; "Ở trong bụng mẹ thêm ngày nào là tốt cho con ngày đó, nếu bác sĩ chưa chỉ định mổ thì thôi chứ nhỉ. Sao người mẹ lại làm như thế, thương bé con quá"; "Sinh thường là phương pháp tốt nhất, tự nhiên nhất cho mẹ và bé, còn mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Em bé cũng có thể qua đời do nguyên nhân khác nhưng không thể phủ nhận tác động của việc mổ đẻ quá sớm"...

Trường hợp em bé qua đời sau khi được đẻ mổ chọn "ngày giờ đẹp" khiến dân mạng không khỏi xót xa. (Ảnh minh họa: SF Weekly)

Thu Hằng chia sẻ: "Ngày giờ đẹp là ngày tự nhiên đến lúc em bé chui ra. Các bố mẹ mà áp đặt làm phẫu thuật đưa em bé ra thì đẹp với người lớn thôi, chứ chẳng hề tốt cho trẻ nhỏ. Thật quá đau lòng, do ý của gia đình nhưng sao có những bác sĩ không kiên quyết như thế ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe thai nhi. Chúc em bé siêu thoát".

Lê Luân viết: "Sao người lớn cứ phải chọn giờ tốt để rồi đứa bé phải chịu nhỉ. Mình cũng đẻ vào 37 tuần, nước ối đục nên phải mổ không em bé bị ngạt. Sau con lớn lên vẫn khỏe mạnh bình thường. Mình nghĩ nên để khi nào bác sĩ chỉ định rồi đẻ chứ cũng không nên chọn ngày giờ thô bạo như vậy".

Khánh Việt bình luận: "Xin chia buồn cùng gia đình, thương cho em bé vì sự ích kỷ của người lớn. Bác sĩ từng bảo với mình rằng 1 ngày trong bụng mẹ, bằng 10 ngày bên ngoài. Các mẹ bầu nhớ chú ý bảo vệ sức khỏe và luôn tuân thủ theo lời khuyên của các bác sĩ nhé".

Bên cạnh đó, cũng không ít người lên án hành vi chọn giờ đẹp, ngày đẹp để làm mổ đẻ. "Quá đau lòng. Nhiều người mê tín quá, tin vào giờ đẹp ngày đẹp làm gì. Tôi cứ mong con đủ tháng đủ ngày sinh là hạnh phúc lắm rồi. Con cái là phúc khí của gia đình rồi. Làm gì có chuyện giờ sinh quyết định số phận của ai đó", Anh Tú bình luận.

Mai Trang bình luận: "Hồi mình bầu, chồng bảo hay mổ sớm để cả Âm lịch và Dương lịch trùng ngày, đem lại may mắn. Mình bảo không được vì lúc đó con đang còn quá non. Sau đó, mình cố để tới tận 39 tuần luôn mọi người ạ. Đẻ con ra chẳng mong con làm ông này bà kia, mà chỉ mong nó khỏe mạnh nên người thôi".

Hồng Vân viết: "Chắc em bé cũng yếu hay bị sao đó. Tôi biết có những trẻ 32 tuần nuôi lồng kính, vẫn lớn bình thường mà. Mọi người cũng đừng trách bố mẹ con quá không ai muốn điều đó xảy ra. Tôi sẽ động viên gia đình thay cho chỉ trích vì họ là những người đau lòng nhất. Đây chắc chắn là 1 bài học đắt giá cho tất cả mọi người".

Câu chuyện vẫn tiếp tục nhận nhiều tương tác. Ngoài việc bày tỏ quan điểm, nhiều cư dân mạng động viên gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

