Đạn Mnogotochie tự tách ba mảnh giúp bộ binh Nga đối phó UAV tốc độ cao Đạn Mnogotochie do Rostec phát triển có khả năng phân tách thành ba mảnh sau khi rời nòng, giúp tăng xác suất trúng mục tiêu nhỏ như UAV mà không cần thay đổi cấu trúc súng.

Công ty Vysokotochka, đơn vị trực thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec (Nga), vừa bàn giao lô đạn súng trường mới mang tên Mnogotochie cho quân đội. Loại đạn này được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các loại máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ và tốc độ cao bằng cơ chế phân tách đầu đạn độc đáo.

Cơ chế phân tách tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu

Về thông số kỹ thuật, Mnogotochie được sản xuất theo các kích thước tiêu chuẩn là 5,45 x 39 mm và 7,62 x 39 mm. Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cấu tạo đầu đạn: ngay sau khi rời khỏi nòng súng, đầu đạn sẽ tự động tách thành ba mảnh riêng biệt. Thiết kế này tạo ra sự phân tán có kiểm soát, giúp mở rộng diện tích tiếp xúc với mục tiêu so với các loại đạn đơn truyền thống.

Theo hãng thông tấn TASS, việc sử dụng ba "viên đạn" trong một lần bóp cò giúp binh sĩ dễ dàng bắn hạ các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ hơn nhiều. Đạn vẫn sử dụng vỏ và thuốc súng tiêu chuẩn, điều này cho phép các cơ sở công nghiệp quốc phòng dễ dàng triển khai sản xuất hàng loạt mà không cần thay đổi dây chuyền phức tạp.

Mnogotochie giúp tăng cơ hội bắn trúng mục tiêu nhỏ. Ảnh: Jay_Rembert/stevepb

Khả năng tương thích và hiệu quả thực tế

Một ưu điểm quan trọng của Mnogotochie là tính tương thích cao. Rostec nhấn mạnh rằng các loại súng trường tấn công hiện có không cần phải sửa đổi cấu trúc hay lắp đặt thêm phụ kiện để sử dụng loại đạn này. Binh sĩ có thể khai hỏa ngay cả khi súng đang lắp bộ giảm thanh mà không làm ảnh hưởng đến đặc tính hiệu suất của vũ khí.

Về hiệu quả tác chiến, dữ liệu từ nhà sản xuất Vysokotochka cho thấy phiên bản đạn 5,45 x 39 mm có thể bắn hạ UAV đang bay lơ lửng ở độ cao 10m, khoảng cách 100m chỉ sau 4 phát bắn. Tầm bắn hiệu quả tối đa của đạn được xác định vào khoảng 300m. Dù khoảng cách này hạn chế hơn so với các tổ hợp phòng không chuyên dụng, nhưng nó cung cấp một lớp bảo vệ thiết yếu cho binh sĩ tại tiền tuyến trước các đợt tấn công bằng UAV tầm thấp.

Xu hướng vũ khí chống UAV giá rẻ

Sự ra đời của Mnogotochie phản ánh sự thay đổi trong tư duy tác chiến hiện đại. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống tên lửa phòng không đắt đỏ để đánh chặn UAV giá rẻ, quân đội đang tìm kiếm các giải pháp kinh tế và phổ quát hơn.

Bên cạnh đạn phân tách, Nga cũng đang tích cực thử nghiệm các tổ hợp laser như Posokh hay Staff để hoàn thiện mạng lưới phòng thủ đa lớp. Việc trang bị đạn chuyên dụng cho súng trường cá nhân giúp mỗi binh sĩ trở thành một đơn vị phòng không tầm thấp, tạo ra rào cản đáng kể đối với các hoạt động trinh sát và tấn công của UAV đối phương.