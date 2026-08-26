Dẫn trước 4 bàn vẫn thua ngược LASK 4-5, Celtic bị loại cay đắng khỏi Champions League Dù nắm lợi thế dẫn 4-0 sau hai lượt trận, Celtic bất ngờ sụp đổ với trận thua 1-5 trên đất Áo, qua đó ngậm ngùi nhìn LASK đoạt vé dự Champions League.

Một trong những kịch bản khó tin nhất lịch sử vòng loại UEFA Champions League đã diễn ra trên đất Áo, khi Celtic tự tay ném đi tấm vé đi tiếp dù từng nắm giữ lợi thế dẫn trước tới 4 bàn cách biệt. Thất bại thảm hại 1-5 ở trận lượt về khiến đoàn quân của huấn luyện viên Martin O’Neill dừng bước với tổng tỷ số 4-5 chung cuộc trước đối thủ LASK.

Celtic đã có thời điểm dẫn đối thủ đến 4 bàn. Ảnh: Getty.

Khởi đầu thuận lợi và bước ngoặt tai hại

Hành quân đến sân khách với hành trang là chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục ở trận lượt đi, Celtic nhập cuộc với tâm lý vô cùng thoải mái. Sự tự tin của nhà vô địch Scotland nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút thứ 21. Callum McGregor tung cú dứt điểm chuẩn xác nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên 4-0, dường như chấm dứt mọi hy vọng mong manh của đội chủ nhà.

Khi phần lớn người hâm mộ "The Hoops" đã nghĩ về vòng đấu bảng cùng khoản tiền thưởng hơn 20 triệu bảng từ giải đấu số một châu Âu, sự chủ quan bắt đầu xuất hiện. Phút 32, tiền vệ Benjamin Nygren có pha chuyền bóng bất cẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho Moses Usor chớp thời cơ ghi bàn rút ngắn tỷ số trận lượt về xuống 1-1 cho LASK. Dù bước vào giờ nghỉ với tổng tỷ số dẫn 4-1, dấu hiệu bất ổn nơi hệ thống phòng ngự của đội khách đã dần lộ diện.

Sự sụp đổ nơi tuyến giữa và cơn ác mộng hiệp hai

Bước sang hiệp hai, LASK đẩy cao đội hình thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và liên tục gây sức ép dồn dập. Chỉ trong vòng 10 phút đầu của hiệp đấu này, Robert Ljubicic và Samuel Adeniran lần lượt xé lưới Celtic, rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 3-4 và thổi bùng hy vọng ngược dòng cho đội bóng nước Áo.

Tuyến tiền vệ của Celtic gần như tê liệt và hoàn toàn mất quyền kiểm soát thế trận. Việc ban lãnh đạo quyết định bán tiền vệ trụ cột Arne Engels ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng này đã để lại khoảng trống quá lớn ở khu vực giữa sân. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ cuối cùng, khi Florian Flecker bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa 4-4 sau hai lượt trận, kéo trận đấu vào hai hiệp phụ trong sự bàng hoàng của toàn bộ đội khách.

Celtic có năm thứ hai liên tiếp không thể tiến vào vòng phân hạng C1. Ảnh: SNS.

Cú sốc trong hiệp phụ và hệ lụy nặng nề

Bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ, đại diện bóng đá Scotland hoàn toàn kiệt quệ về cả thể lực lẫn tinh thần. Tận dụng thời cơ, Samuel Adeniran một lần nữa trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-1 ở trận lượt về và hoàn tất màn ngược dòng 5-4 đầy ngoạn mục cho LASK.

Trận thua tủi nhục này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Celtic không thể giành quyền vào chơi tại vòng phân hạng Champions League. Việc đánh rơi lợi thế 4 bàn không chỉ giáng đòn mạnh vào vị thế của gã khổng lồ Scotland mà còn khiến họ thiệt hại nghiêm trọng về mặt tài chính, buộc phải chấp nhận xuống chơi ở đấu trường Europa League trong sự thất vọng lớn.