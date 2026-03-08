Dẫn trước hai bàn, Liverpool sụp đổ thảm hại 2-4 trước Leeds tại Chicago Dù vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Luke Chambers và Florian Wirtz, Liverpool vẫn hứng chịu thất bại 2-4 sau màn lội ngược dòng xuất thần của Leeds.

Trận giao hữu trên sân Soldier Field ở Chicago đã chứng kiến kịch bản điên rồ ngoài dự đoán. Liverpool bước vào cuộc đọ sức với quyết tâm chạy đà tối đa cho mùa giải mới, tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu và nhanh chóng tạo dựng lợi thế an toàn. Tuy nhiên, sự sa sút hệ thống nghiêm trọng trong hiệp hai đã khiến đoàn quân áo đỏ phải trả giá đắt trước sự vùng lên mạnh mẽ của Leeds United.

Florian Wirtz không thể giúp Liverpool có chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Hiệp một thăng hoa của The Kop

Liverpool nhập cuộc đầy chủ động và sớm cụ thể hóa thế trận áp đảo ở phút 13. Từ quả phạt góc do Dominik Szoboszlai thực hiện, Milos Kerkez bật cao đánh đầu nối thông minh, tạo điều kiện để Luke Chambers vung chân bắt vô-lê đập đất tung lưới Leeds, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp lối chơi của đội bóng áo đỏ trở nên vô cùng thanh thoát. Những đường lên bóng nhanh ở hai hành lang cánh liên tục làm xáo trộn hàng thủ đối phương. Phút 42, Jeremie Frimpong thoát xuống trống trải bên cánh phải trước khi tung đường kiến tạo dọn cỗ để Florian Wirtz đệm bóng dễ dàng, nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp một khép lại với ưu thế tuyệt đối thuộc về Liverpool.

Bước ngoặt từ quyết định nhân sự và cú lội ngược dòng 15 phút

Sau giờ nghỉ, HLV Daniel Farke thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự giúp Leeds hoàn toàn lột xác. Phút 63, sai lầm mất bóng hớ hênh của hậu vệ Kerkez ngay trước vòng cấm đã tạo cơ hội cho Brendan Aaronson dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội bóng áo trắng.

Leeds có màn ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images.

Bàn rút ngắn tỷ số trở thành ngòi nổ kích hoạt tinh thần chiến đấu của Leeds. Chỉ 9 phút sau, từ một tình huống ném biên mạnh vào vùng cấm, Dominic Calvert-Lewin tận dụng cú đánh đầu nối của đồng đội để san bằng tỷ số 2-2.

Hàng phòng ngự Liverpool tiếp tục rơi vào trạng thái mất phương hướng. Phút 75, tiền vệ Curtis Jones phá bóng thiếu quyết đoán trong vòng cấm, vô tình tạo điều kiện cho Sean Longstaff dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-2. Việc thủng lưới 3 bàn liên tiếp chỉ trong vòng 15 phút khiến lối chơi của Liverpool hoàn toàn vỡ vụn.

Đến phút 89, Calvert-Lewin hoàn tất cú đúp cá nhân bằng tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc cho Leeds. Màn lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn 0-2 là lời khẳng định cho tinh thần chiến đấu kiên cường của thầy trò Daniel Farke.

Báo động cho hệ thống phòng ngự Liverpool

Màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu để lộ nhiều khoảng trống chiến thuật mà tân HLV Andoni Iraola cùng ban huấn luyện Liverpool cần lập tức khắc phục. Khả năng chống bóng bổng, chống các tình huống cố định và ném biên của The Kop lộ rõ sự yếu kém khi bị đối phương gia tăng áp lực.

Thông số trận đấu Liverpool Leeds United Tỷ số chung cuộc 2 - 4 4 - 2 Cầu thủ ghi bàn Luke Chambers (13'), Florian Wirtz (42') Brendan Aaronson (63'), Dominic Calvert-Lewin (72', 89'), Sean Longstaff (75')

Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu thử nghiệm lực lượng, trận thua ngược đầy cay đắng này cho thấy chiều sâu đội hình và tâm lý thi đấu của Liverpool vẫn chưa đạt trạng thái sẵn sàng nhất cho mùa giải mới.