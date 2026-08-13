Dẫn trước hai bàn, NSI Runavik chia điểm tiếc nuối cùng FC Lugano Dù vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ các pha lập công của Knudsen và Lindh trên sân Djúpumýra, NSI Runavik vẫn để FC Lugano gỡ hòa 2-2 ở vòng loại thứ 3 UEFA Europa Conference League.

NSI Runavik 2 - 2 FC Lugano Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NSI Runavik tiếp đón FC Lugano.

13' NSI Runavik chủ động hơn trong 15 phút đầu Bước sang phút 13, NSI Runavik đang nhập cuộc chủ động hơn khi sở hữu 56% - 44% thời lượng kiểm soát bóng trước FC Lugano. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0 ) cùng 1 - 0 quả phạt góc, nhưng hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 .

25' FC Lugano kiểm soát thế trận sau 25 phút Trải qua 25 phút tranh tài, FC Lugano đang chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 56% và tạo ra nhiều pha hãm thành hơn thông qua chỉ số dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 2). Tuy nhiên, NSI Runavik vẫn kiên cường đáp trả và chủ động ở các tình huống cố định với tỷ số phạt góc 3 - 0.

29' P. Knudsen mở tỷ số cho NSI Runavik Phút 29, P. Knudsen dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của S. Skytte , đưa NSI Runavik vươn lên dẫn 1-0. Dù lép vố hơn về số lần dứt điểm (3 - 9) so với FC Lugano, đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng tối đa cơ hội để tạo nên lợi thế trên sân Djúpumýra.

37' FC Lugano dồn ép tìm bàn gỡ Dù đang bị NSI Runavik dẫn 1 - 0, FC Lugano vẫn chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (46% - 54%) và áp đảo ở chỉ số dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 3), nhưng NSI Runavik vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' FC Lugano dồn ép tìm bàn gỡ Sang đầu hiệp hai, FC Lugano gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ dù đang bị dẫn 1-0. Đội khách nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 44% - 56% và áp đảo ở số lần dứt điểm (4 - 11), buộc NSI Runavik phải lùi sâu phòng ngự với 5 - 2 lần cứu thua để bảo toàn tỷ số.

61' M. Lindh nhân đôi cách biệt cho NSI Runavik Phút 61, từ đường kiến tạo của P. Knudsen , M. Lindh dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho NSI Runavik. Pha lập công này giúp NSI Runavik nhân đôi cách biệt và tạo ra lợi thế rất lớn trên sân Djúpumýra.

63' FC Lugano tung M. Zanotti vào sân sau bàn thua thứ hai Phút 63, FC Lugano quyết định đưa M. Zanotti vào sân để thay thế D. Dos Santos . Ngay sau khi để NSI Runavik nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.

65' FC Lugano dồn sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 65, FC Lugano nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ khi vượt trội về số lần dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 4 - 6 ). Dù vậy, NSI Runavik vẫn thi đấu tập trung để bảo vệ tỷ số 2 - 0 nhờ sự xuất sắc của khung thành với 6 - 2 lần cứu thua.

66' FC Lugano rút ngắn tỷ số 2-1 nhờ công Y. Cimignani Phút 66, Y. Cimignani lập công rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho FC Lugano. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách thắp lại hy vọng trong bối cảnh họ đang nỗ lực ép sân với 58% thời lượng cầm bóng cùng 14 lần dứt điểm từ đầu trận.

78' FC Lugano gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 78, FC Lugano nỗ lực đẩy cao đội hình khi làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% . Dù áp đảo hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 4 - 7 ), đội khách vẫn chưa thể san bằng cách biệt trước hàng phòng ngự kiên cường của NSI Runavik, đội đang bảo vệ thành công tỷ số 2-1.

79' NSI Runavik thay người ngay sau khi bị gỡ hòa 2-2 Phút 79, NSI Runavik thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Olsen được tung vào sân để thế chỗ cho B. Nolsoe . Quyết định điều chỉnh này được đưa ra ngay sau khi đội chủ nhà để FC Lugano san bằng tỷ số 2-2, nhằm củng cố lại đội hình trong thời điểm đối thủ đang gia tăng áp lực.

79' NSI Runavik thay người ngay sau khi bị gỡ hòa 2-2 Phút 79, NSI Runavik đưa A. F. Elisson vào sân thay thế cho M. Lindh . Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà để FC Lugano san bằng tỷ số 2-2, nhằm tìm kiếm luồng sinh khí mới cho khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

79' K. Behrens san bằng tỷ số 2-2 cho FC Lugano Phút 79, nhận đường kiến tạo từ R. Steffen , K. Behrens ghi bàn thắng quan trọng gỡ hòa 2-2 cho FC Lugano. Bàn thắng này đánh dấu màn lội ngược dòng đầy nỗ lực của đại diện Thụy Sĩ sau khi bị NSI Runavik dẫn trước 2-0 ở phút 61.

82' Thẻ vàng cho E. W. Joensen khi NSI Runavik bị gỡ hòa Phút 82, E. W. Joensen của NSI Runavik phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc để FC Lugano gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước hai bàn khiến các cầu thủ chủ nhà chịu nhiều áp lực ở những phút cuối trận.

88' NSI Runavik thay người ở những phút cuối Phút 88, NSI Runavik có sự thay đổi nhân sự khi T. Hestad được tung vào sân thế chỗ cho M. Przybylski . Sau khi để FC Lugano gỡ hòa 2-2 dù từng dẫn trước 2-0, đại diện chủ nhà rất cần thêm năng lượng để đứng vững trong những phút thi đấu cuối cùng.

88' NSI Runavik thay người ở những phút cuối Phút 88, NSI Runavik quyết định thực hiện sự thay đổi người khi M. Danielsen vào sân thay thế J. Benjaminsen . Đội chủ nhà cần thêm làn gió mới để gia cố lực lượng trong bối cảnh bị FC Lugano gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước hai bàn.

88' FC Lugano điều chỉnh nhân sự ở phút 88 Phút 88, FC Lugano thực hiện sự thay đổi người khi D. Moncada được tung vào sân thay thế cho E. Pihlstrom . Nỗ lực gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn 2-0 giúp đội khách tiếp tục duy trì sức ép và tìm kiếm sự đột biến trong những phút thi đấu cuối cùng.

88' FC Lugano tăng cường nhân sự ở những phút cuối Phút 88, FC Lugano có sự thay đổi người khi A. Kendouci được tung vào sân để thế chỗ R. Steffen . Sau khi nỗ lực gỡ hòa 2-2 từ thế bị dẫn 2-0, đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới cho tuyến trên trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90' FC Lugano ép sân nhưng NSI Runavik trụ vững Bước sang phút 90, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 2 - 2 dù FC Lugano vượt trội với thời lượng cầm bóng 40% - 60% . Đội khách tạo ra sức ép lớn khi chỉ số dứt điểm lên tới 6 - 18 (trúng đích 4 - 9 ), nhưng NSI Runavik vẫn kiên cường bảo vệ mành lưới nhờ chênh lệch cứu thua 8 - 2 vượt trội.

KT Kết thúc: NSI Runavik 2-2 FC Lugano Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:19 14/08/2026

Đội hình chính thức NSI Runavik Sơ đồ 5-3-2 · HLV Sigurdur Eyjolfsson FC Lugano Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Mattia Croci-Torti 13 Tom Amos 6 Beinir Nolsøe 29 Emil Joensen 2 Sammy Skytte 17 Jann Benjaminsen 3 Viljormur Davidsen 16 Petur Knudsen 33 Michał Przybylski 12 Filip Drinic 4 Daniel Obbekjær 11 Marius Lindh 16 David von Ballmoos 6 Antonios Papadopoulos 17 Lars Lukas Mai 18 Joel Bichsel 21 Yanis Cimignani 8 Anto Grgić 25 Uran Bislimi 24 Elias Pihlström 11 Renato Steffen 27 Daniel Dos Santos 91 Kevin Behrens Dự bị NSI Runavik 1 Kristian Joensen 30 Dánial Danielsen 5 Alex Freyr Elísson 22 Jóel Tróndargjógv 9 Tobias Hestad 10 Klæmint Olsen 28 Markus Danielsen FC Lugano 28 Felix Gebhardt 39 Ahmadou Ndiaye 3 Hannes Delcroix 4 Damian Kelvin 46 Mattia Zanotti 44 Carbone 14 Ahmed Kendouci 22 Beckham Castro 23 Gjan Ajdin Cập nhật đội hình lúc 00:01 14/08/2026

NSI Runavik Thống kê FC Lugano 40% Kiểm soát bóng 60% 6 Dứt điểm 18 4 Trúng đích 9 4 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 8 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Petur Knudsen NSI Runavik 1 bàn · 1 kiến tạo Marius Lindh NSI Runavik 1 bàn Yanis Cimignani FC Lugano 1 bàn Kevin Behrens FC Lugano 1 bàn Renato Steffen FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 7.3 Sammy Skytte NSI Runavik 1 kiến tạo · điểm 7.2

Bối cảnh trận đấu tại UEFA Europa Conference League

Cuộc chạm trán giữa NSI Runavik và FC Lugano trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 14/08/2026. Màn so tài này nhận được sự chú ý đặc biệt khi cả hai CLB bước vào trận đấu với sự chuẩn bị và nhịp độ phong độ hoàn toàn khác biệt.

Phong độ thi đấu gần đây

NSI Runavik bước vào cuộc đọ sức với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này ghi nhận kết quả thắng 2 trận, hòa 1 trận và để thua 2 trận. Việc thi đấu thiếu sự liền mạch về mặt kết quả đặt ra thử thách không nhỏ cho NSI Runavik trong việc duy trì thế trận cân bằng.

Trái ngược với đối thủ, FC Lugano lại đang thể hiện một bộ mặt vô cùng ấn tượng. Đại diện này duy trì phong độ thăng hoa khi giành chiến thắng ở cả 3 trận đấu gần đây nhất. Mạch trận toàn thắng không chỉ củng cố sự tự tin mà còn cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi của FC Lugano ở thời điểm hiện tại.

Lịch sử đối đầu và đánh giá xu hướng

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, hai đội đã từng gặp nhau 1 lần trong quá khứ gần. Ở lần chạm trán đó, NSI Runavik chưa thể giành chiến thắng (thắng 0, hòa 0), còn FC Lugano là đội có được niềm vui trọn vẹn với 1 trận thắng.

Từ những số liệu thực tế về phong độ lẫn thành tích đối đầu, FC Lugano đang nắm giữ lợi thế nhất định về tâm lý thi đấu nhờ chuỗi chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, NSI Runavik cần phải tập trung tối đa và cải thiện sự chệch chạc gần đây để tìm kiếm một thế trận thuận lợi trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NSI Runavik · 0 thắng 0 hòa FC Lugano · 1 thắng FC Lugano 2 - 0 NSI Runavik FL

NSI Runavik 5 trận gần nhất T B B T B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 7 Thủng lưới FC Lugano 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới