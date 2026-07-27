Dàn tỷ phú Jeff Bezos và Eduardo Saverin đàm phán mua cổ phần Liverpool từ FSG Tập đoàn FSG xác nhận liên minh do Amit Bhatia dẫn dắt, cùng sự hợp tác từ tỷ phú Jeff Bezos, đang đàm phán mua cổ phần chiến lược của Liverpool.

Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) vừa chính thức xác nhận đang tiếp nhận đề nghị đầu tư chiến lược từ một liên minh do doanh nhân Amit Bhatia quản lý và đại diện. Thương vụ hướng tới việc mua lại cổ phần thiểu số của câu lạc bộ Liverpool, mở ra bước ngoặt mới trong cơ cấu tài chính của đội bóng chủ sân Anfield.

Amit Bhatia đang có tham vọng mua lại Liverpool.

Sự góp mặt của những tỷ phú hàng đầu thế giới

Để củng cố tiềm lực tài chính cho thương vụ quy mô này, ông Amit Bhatia đã chủ động tiếp cận và gửi lời mời tới hai nhà đầu tư hàng đầu thế giới: nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin. Liên minh cũng đã thuê các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo FSG.

Hiện tại, Jeff Bezos nắm giữ khối tài sản ước tính khoảng 213 tỷ bảng Anh sau khi xây dựng Amazon thành đế chế thương mại điện tử toàn cầu. Trong khi đó, Eduardo Saverin sở hữu khoảng 25 tỷ bảng Anh và đang vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm B Capital tại Singapore. Phản ứng chính thức từ phía Eduardo Saverin về đề nghị này hiện vẫn chưa được công bố.

Nền tảng quản trị và tiềm lực của Amit Bhatia

Amit Bhatia là gương mặt quen thuộc trong giới quản lý bóng đá Anh khi vừa rời ghế Chủ tịch câu lạc bộ QPR sau 18 mùa giải gắn bó. Trước đó, ông từng làm việc tại Wall Street cho ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, sau đó thành lập quỹ đầu tư AyBe Capital Advisors vào năm 2004 và công ty Hope Construction Materials.

Bên cạnh năng lực quản trị cá nhân, ông Bhatia còn nhận được sự hỗ trợ tài chính đắc lực từ người bố vợ là tỷ phú thép Lakshmi Mittal – người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 24 tỷ bảng Anh.

Tác động tới ngân sách chuyển nhượng của Liverpool

Bên cạnh việc gia tăng giá trị câu lạc bộ, sự xuất hiện của nguồn vốn mới từ các nhà đầu tư lớn hứa hẹn sẽ mang lại tiềm lực tài chính dồi dào cho Liverpool trên thị trường chuyển nhượng.

Nguồn lực này sẽ hỗ trợ đắc lực cho đại diện giải Ngoại hạng Anh trong các kế hoạch nâng cấp đội hình, bao gồm mục tiêu theo đuổi tiền đạo cánh Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain nhằm duy trì vị thế cạnh tranh đỉnh cao.