Đời sống Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân Từ giúp dân thu hoạch lúa ở Đông Giang đến vận động đồng bào Raglai giữ gìn vệ sinh môi trường ở Hàm Thuận, công tác dân vận đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát đời sống. Qua đó, hoạt động này góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và phát huy sức dân trong xây dựng địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Giang giúp dân vận chuyển lúa vào nơi tập kết

Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Những ngày cuối tháng 7, trên các cánh đồng thôn Đông Tiến, xã Đông Giang, không khí thu hoạch vụ mùa diễn ra khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng người dân tất bật thu hoạch, vận chuyển lúa, hỗ trợ bà con kịp thời hoàn thành mùa vụ.

Đây là một trong những việc làm thiết thực của mô hình “Dân vận khéo”, góp phần giảm bớt công sức cho người dân, lan tỏa tình quân - dân gắn bó từ những việc làm cụ thể ở cơ sở. Anh K’ Văn Điểu, người dân thôn Đông Tiến chia sẻ: “Mùa thu hoạch công việc rất dồn dập, có các đồng chí dân quân xuống cùng làm, hỗ trợ vận chuyển lúa nên bà con đỡ vất vả hơn. Những việc làm thiết thực như vậy khiến người dân rất ấm lòng”.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Giang Phùng Như Hồ, sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 20.000 ha, với khoảng 5.000 người dân. Địa bàn rộng, dân cư thưa, phân bố không đồng đều, đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu công tác dân vận phải thực chất, sát cơ sở. Vì vậy, xã chú trọng đổi mới cách làm, hướng về địa bàn dân cư, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và lựa chọn những phần việc phù hợp để hỗ trợ.

“ Dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Khi cán bộ, lực lượng vũ trang trực tiếp xuống địa bàn, cùng làm, cùng chia sẻ với người dân, sẽ tạo sự gần gũi, tin tưởng và giúp giải quyết những khó khăn ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Đông Giang Phùng Như Hồ

Từ những việc làm giản dị như: hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển lúa, lực lượng dân quân đã góp phần đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu. Qua đó, phương châm “gần dân, sát dân, hiểu dân và giúp dân” được cụ thể hóa bằng hành động, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng mối quan hệ quân - dân ngày càng bền chặt.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Giang giúp dân thu hoạch lúa vận chuyển nông sản

Chọn đúng việc, trúng nhu cầu

Tại xã Hàm Thuận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 được triển khai gắn với từng địa bàn và những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân. Tại thôn Ku Kê, nơi đa số người dân là đồng bào dân tộc Raglai, cán bộ, đảng viên và Nhân dân lựa chọn mô hình “Nhân dân thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định”.

Xuất phát từ thực tế đời sống còn khó khăn, nhận thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng rác thải sinh hoạt vứt không đúng nơi quy định vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống. Vì vậy, mô hình tập trung vận động từng hộ gia đình thay đổi thói quen, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Xây dựng lò đốt rác tại xã Hàm Thuận

Ông Mang Gió - Trưởng thôn Ku Kê cho biết: cán bộ, đảng viên trong thôn phát huy vai trò nêu gương, tuyên truyền, vận động từng hộ không vứt rác bừa bãi và thu gom rác đúng nơi quy định. Cách tuyên truyền phù hợp với đồng bào Raglai giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc giữ gìn môi trường. Mô hình phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân khi người dân trực tiếp thực hiện, giám sát và hưởng lợi, từ đó nâng cao ý thức tự giác, góp phần hình thành nếp sống văn minh và tinh thần tự quản ở khu dân cư.

Theo bà Phạm Thị Tố Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hàm Thuận, từ mô hình tại thôn Ku Kê, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung gắn với nhu cầu thực tế của Nhân dân. Địa phương tập trung xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, chăm lo học sinh khó khăn, xã hội hóa giáo dục, vận động phát triển sản xuất, thành lập hợp tác xã, hỗ trợ sinh kế và thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, các mô hình về an ninh trật tự, tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, cải cách hành chính cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.