Dân vận khéo tại các xã vùng sâu

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”-lời dạy của Bác Hồ đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế-xã hội chậm phát triển. Tại những địa bàn này, công tác dân vận là động lực tạo nên sự đồng thuận, khơi dậy sức mạnh nội lực để phát triển.

Kinh tế, bảo vệ biên cương

Nằm ở vùng phên dậu của Tổ quốc, tiếp giáp với nước bạn Campuchia, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân. Địa hình rộng lớn, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế khiến đời sống đồng bào gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chính quyền xã xác định, công tác dân vận là nhiệm vụ then chốt, đồng thời là giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội, là nền tảng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Bí thư Đảng ủy xã Ia Tơi Thao Hồng Sơn nhấn mạnh: “Cán bộ làm dân vận không chỉ tuyên truyền mà phải nghe dân nói, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân để tạo niềm tin. Khi lòng dân đã thuận thì mọi chủ trương, chính sách đều dễ đi vào cuộc sống”.

Từ định hướng đó, phong trào thi đua “dân vận khéo” tại xã Ia Tơi được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình dân vận khéo được xây dựng, điển hình là mô hình cải tạo vườn tạp, giúp người dân chuyển đổi tư duy sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Ở Thôn 1, xã Ia Tơi, anh Nguyễn Bá Lương là một tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên. Năm 2016, với quyết tâm khởi nghiệp, anh dồn toàn bộ số tiền tích góp được 106 triệu đồng để mua 6 con bò giống. Sau 2 năm, đàn bò phát triển lên 14 con, nhưng khi gia đình gặp khó khăn tài chính, anh buộc phải bán rẻ. Không nản chí, anh chuyển hướng sang chăn nuôi heo, ngay năm đầu tiên lại gặp dịch bệnh, toàn bộ vốn liếng mất trắng. “Có lúc tưởng như bỏ cuộc, nhưng nhờ cán bộ xã, Hội Nông dân động viên, hỗ trợ kỹ thuật, tôi quyết tâm làm lại”, anh Lương chia sẻ.

Được địa phương tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật, anh Lương đầu tư xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, phòng dịch nghiêm ngặt. Đến nay, trang trại của anh có 52 con heo, mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Vợ chồng anh còn mở thêm cửa hàng tạp hóa, doanh thu bình quân 200 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Lương còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho nhiều hộ khác.

Công tác dân vận còn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới. Thông qua Ngày hội Biên phòng toàn dân, hàng chục hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Những mô hình như “tổ tự quản an ninh trật tự”, “xã sạch ma túy”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng dân quân, công an xã thường xuyên phối hợp bộ đội biên phòng tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Nhờ những cách làm sáng tạo, bám sát thực tế và sự đồng lòng của người dân, những tuyến đường bê-tông nối dài, những mô hình kinh tế mới xuất hiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, “thế trận lòng dân” ngày càng bền chặt, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Từ “đảng viên bám dân” đến nông thôn mới kiểu mẫu

Ở xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi, câu chuyện xây dựng nông thôn mới không bắt đầu bằng những công trình lớn mà từ những hành động nhỏ, như cách người dân tự tay chỉnh trang hàng rào, làm sạch lối đi, dọn dẹp sân vườn. Trong mỗi hành động đó, có dấu ấn rõ nét của công tác dân vận khéo, mà lực lượng đi đầu chính là đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Trên con đường nội thôn thẳng tắp dẫn về trung tâm Thôn 4, đảng viên Trần Phúc vừa đi vừa chỉ tay về hàng rào gọn gàng hai bên, vui vẻ: “Khi đường vừa bê-tông hóa, chúng tôi vận động mỗi hộ cùng làm đẹp cảnh quan. Đảng viên làm trước, dân thấy hay thì làm theo. Thôn mình là nhà mình mà!”.

Thôn 4 hiện có 216 hộ dân với gần 900 nhân khẩu. Những năm qua, 100% đường trục thôn được bê-tông hóa, không còn cảnh ngõ lầy lội. Tất cả hộ dân đều có nhà kiên cố, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Hơn 95% hộ tích cực chỉnh trang cảnh quan, tạo nên diện mạo đồng bộ, sạch đẹp. Đời sống văn hóa cũng được chú trọng với nhà văn hóa khang trang, điểm sinh hoạt cộng đồng nền nếp và hệ thống hương ước, quy ước được thực hiện nghiêm túc.

Vai trò của chi bộ thôn được thể hiện rõ trong quá trình vận động và tổ chức thực hiện. Với 17 đảng viên đang sinh hoạt, Chi bộ Thôn 4 đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, phân công rõ vai trò cho từng cán bộ đoàn thể. Mỗi đảng viên được “giao việc” cụ thể, từ vận động hộ nghèo cải tạo vườn đến hỗ trợ hộ dân chỉnh trang nhà cửa. Họ không chỉ tuyên truyền mà thật sự “ba cùng” - cùng ăn, cùng làm, cùng nói tiếng nói của dân.

Tính đến nay đã được 11 năm kể từ khi xã Đăk Mar được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nội lực địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân tạo thành phong trào thi đua rộng khắp toàn xã. Do vậy, xã vẫn duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về nông thôn mới nâng cao; đáng chú ý, ngày 22/01/2025 chính thức được công nhận là xã Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Lan tỏa phong trào “dân vận khéo”

Xã Ia Tơi và Đăk Mar chỉ là hai trong số rất nhiều địa phương vùng sâu tại khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai hiệu quả công tác dân vận. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng như: Vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ tự quản về an ninh trật tự; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số…

Công tác dân vận khéo giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở những vùng khó khăn. Đáng chú ý, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo sự đồng thuận cao, biến những chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động cụ thể.