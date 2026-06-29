Dân vận khéo theo lời Bác dạy ở Lang Biang - Ðà Lạt
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phường Lang Biang - Đà Lạt xây dựng các mô hình Dân vận khéo sát thực tiễn để triển khai, nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Xây dựng mô hình sát thực tiễn
Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt đã xây dựng mô hình Dân vận khéo “Mỗi người dân - Một kỹ năng số”. Đơn vị đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp kỹ năng số cơ bản cho người dân tại các tổ dân phố, nhất là ở vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người dân được phổ biến, hỗ trợ thực hành các nội dung thiết thực như: đăng ký và sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID; sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; cách đặt mật khẩu an toàn và kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường mạng… Qua đó giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân tộc thiểu số tiếp cận công nghệ một cách tự tin và hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết: “Mô hình nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các kỹ năng số cơ bản, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở, từng bước nâng cao kỹ năng số, đem lại sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày cho người dân”.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt đã chỉ đạo triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với từng mô hình việc làm cụ thể, sát với nhu cầu của người dân, phù hợp nhiệm vụ chuyên môn từng cơ quan, đơn vị, đặc thù từng tổ dân phố. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ dân phố đều đăng ký xây dựng từ 1 - 2 mô hình “Dân vận khéo”. Từ đó, hàng loạt mô hình thiết thực đã được hình thành và phát huy hiệu quả. Dân vận trong cải cách hành chính được cụ thể hóa bằng các mô hình “Tổ lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người yếu thế”, “Dịch vụ công đến tận ngõ - ấm lòng dân bản”, “Chính quyền thân thiện - kết nối yêu thương”…
Cùng với đó, dân vận trong phát triển kinh tế được thể hiện qua các mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản, chuyển đổi giống cây trồng, hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, dệt thổ cẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Các mô hình “Đường cờ Tổ quốc”; “Mái ấm tình thương” hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn; “Chi hội phụ nữ số”; mô hình camera an ninh, các mô hình phòng cháy, chữa cháy, tự quản về an ninh trật tự… tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.
Củng cố niềm tin của Nhân dân
Theo bà Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua đã góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy phường xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải thực sự đi vào chiều sâu, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, từng lĩnh vực đời sống và từng đối tượng vận động. Đồng thời gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà trở thành giải pháp trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy nội lực trong Nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
“Trong thời gian tới, phường Lang Biang - Đà Lạt sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân vận; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để tạo đồng thuận xã hội…”, Bí thư Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết.