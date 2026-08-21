Thông tin DANAGO chính thức "cất cánh" với giấy phép lữ hành quốc tế 2026 Sau nhiều năm khẳng định vị thế trong mảng lữ hành nội địa tại Đà Nẵng, DANAGO chính thức mở rộng sang thị trường Inbound với giấy phép lữ hành quốc tế 2026 (số GP: 48-0564/2026/CDLQGVN-GP LHQT).

Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm và sự am hiểu sâu sắc về điểm đến miền Trung, DANAGO định hướng phát triển những hành trình giúp du khách quốc tế khám phá trọn vẹn cảnh quan, văn hóa và bản sắc địa phương nơi đây.

Đoàn Rikkeisoft trong tour Đà Nẵng 2 ngày 1 đêm cùng DANAGO

Nhờ năng lực tổ chức thành công nhiều chương trình tour đoàn và MICE quy mô lớn, DANAGO luôn nhận được sự tin tưởng từ đông đảo du khách cùng đối tác. Đây cũng là lý do đơn vị thường xuyên được xướng tên trong danh sách 20 công ty du lịch Đà Nẵng hàng đầu, bước đệm quan trọng để họ tự tin bước ra thị trường quốc tế.

Hành trình hoàn thiện pháp lý và xây dựng thương hiệu

Là thành viên của DNG Travel - thương hiệu du lịch gắn bó với Đà Nẵng từ năm 2009, DANAGO đã sớm khẳng định vị thế qua những bước đi vững chắc.

Năm 2022 ghi nhận cột mốc quan trọng khi DANAGO được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa (Số GP: 48-0069/2022/SDL-GP LHNĐ) và chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền.

Mới đây, đơn vị này tiếp tục ghi dấu ấn khi đón nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cấp ngày 20-8-2026.

DANAGO công bố giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Toàn bộ giấy phép đều được DANAGO công khai trên website đã báo cáo với Bộ Công Thương. Đó là một lời cam kết rõ ràng về sự tin cậy và chuyên nghiệp của đơn vị, để mỗi đối tác, mỗi du khách đều có thể hoàn toàn an tâm khi đồng hành.

Dấu ấn MICE – thước đo năng lực vận hành của DANAGO

DANAGO chứng minh uy tín không bằng lời nói, mà bằng những con số biết nói.

Tour đoàn và du lịch MICE từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật nhất của DANAGO. Đây là phân khúc “khó tính” bậc nhất, đòi hỏi sự vận hành chuyên nghiệp trong từng công đoạn, từ vận chuyển, lưu trú đến tổ chức sự kiện, team building hay Gala Dinner.

Đơn vị tự hào trở thành người đồng hành đáng tin cậy của hàng loạt tập đoàn, thương hiệu lớn trong những hành trình quy mô hàng trăm khách. Có thể kể đến các chương trình tiêu biểu như: Detech Motor (550 khách), Rikkeisoft (300 khách), Billion Max (170 khách), SupremeTech (160 khách), PARAMAX (130 khách)...

Mới đây nhất, DANAGO tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi tổ chức thành công tour MICE 3 ngày 2 đêm trọn vẹn cho 250 khách Hukan Việt Nam tại Đà Nẵng. Chuyến đi là sự kết hợp hài hòa giữa không gian tham quan nghỉ dưỡng đẳng cấp cùng chuỗi sự kiện hội nghị, gala dinner thăng hoa.

Đoàn 250 khách Hukan Việt Nam trong hành trình MICE tại Đà Nẵng

Sự mượt mà trong mỗi hành trình đến từ việc chăm chút tỉ mỉ từng tiểu tiết: Nụ cười đón tiếp ấm áp ngay tại sân bay, dàn xe đời mới sang trọng, hệ thống khách sạn cao cấp cho đến sự thấu hiểu qua từng bữa ăn hợp khẩu vị.

Đặc biệt, những vật dụng nhỏ mang thương hiệu DANAGO như chiếc mũ du lịch, cây dù che nắng, quạt cầm tay hay chai nước mát trao tận tay du khách... tuy giản dị nhưng chứa đựng trọn vẹn tinh thần phục vụ tận tâm.

Chính sự tận tụy đó đã mang về cho họ những "trái ngọt" vô giá: Hơn 800 đánh giá 5 sao tuyệt đối trên Google Maps (tính đến tháng 8.2026) cùng sự đồng hành đưa tin từ hơn 50 cơ quan báo chí uy tín. Đây chính là “vé thông hành" minh bạch và vững chắc nhất, giúp DANAGO vững bước trên thị trường mới.

Bản sắc “thổ địa” – lợi thế khi bước ra sân chơi quốc tế

Gắn bó với mảnh đất Đà Nẵng từ năm 2009, DANAGO tự hào là một "thổ địa" thực thụ với sự am hiểu sâu sắc từng cung đường, từng nét văn hóa bản địa và mạng lưới dịch vụ du lịch trải dài khắp miền Trung.

Sự am hiểu ấy là nền tảng để đơn vị ày chủ động xây dựng và vận hành những hành trình phù hợp với đặc thù của từng nhóm khách, từ khâu kết nối lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển đến các điểm tham quan.

Từ lợi thế đó, DANAGO đã xây dựng nên một dải sản phẩm tour phong phú, trải dài khắp Đà Nẵng, Hội An, Huế, Bà Nà Hills, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Măng Đen…

Đoàn TECCO5 tham gia team building trong tour Hội An 2 ngày 1 đêm

Các chương trình tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm hay 5 ngày 4 đêm cũng được đơn vị thiết kế linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa tham quan, nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực địa phương, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Khi bước sâu hơn vào thị trường Inbound, chính sự am hiểu miền Trung cùng hệ sản phẩm đa dạng ấy sẽ trở thành nền tảng để DANAGO kiến tạo nên những hành trình mang đậm dấu ấn bản địa, đưa du khách quốc tế đến gần hơn với vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa Việt Nam.

DANAGO kỳ vọng chinh phục những đoàn MICE quy mô lớn

Bước sang chặng đường mới, thì tour đoàn, MICE, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa - ẩm thực qua tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, tour 4 ngày 3 đêm… tiếp tục là những dòng sản phẩm chủ lực được DANAGO ưu tiên phát triển.

Đoàn SupremeTech tham dự gala dinner do DANAGO tổ chức

Song hành với đó, DANAGO sẽ tập trung nâng cấp chất lượng đội ngũ, dịch vụ và vận hành để sẵn sàng cho những thử thách mới. Mục tiêu xa hơn, họ vẫn hướng đến các đoàn MICE quy mô lớn, từ 1.000 đến 2.000 khách, mở ra những dấu mốc mới trên hành trình phát triển.

ông Huỳnh Thanh Sơn, Tổng Giám đốc của DANAGO đã chia sẻ đầy tâm huyết: "Chúng tôi mong muốn khi nhắc đến DANAGO, du khách không chỉ nhớ đến một công ty du lịch tại Đà Nẵng, mà còn nhớ đến một thương hiệu có thể đồng hành cùng khách hàng trên những hành trình ngày càng xa hơn".

Từ Đà Nẵng, DANAGO đang viết tiếp một chương mới với khát vọng đưa những giá trị bản địa miền Trung theo bước chân du khách vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.