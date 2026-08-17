Thông tin DANAGO khẳng định vị trí top đầu thương hiệu lữ hành Đà Nẵng 2026 Bằng sự minh bạch và chuyên nghiệp trong chất lượng dịch vụ, DANAGO tiếp tục giữ vững vị thế là thương hiệu lữ hành uy tín hàng đầu Đà Nẵng, nhận được sự tin tưởng ủy thác từ đông đảo du khách và đối tác trong năm 2026.

Tại thị trường miền Trung, DANAGO ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ năng lực tổ chức chương trình MICE quy mô lớn. Mọi sự kiện doanh nghiệp hàng trăm người đều được đơn vị này làm chủ vận hành, đảm bảo hành trình diễn ra trơn tru và trọn vẹn.

Đoàn khách Công ty Giầy Cypress Việt Nam check-in Bà Nà Hills

Từ quy trình thiết kế tour chỉn chu đến sự tận tụy trong từng “điểm chạm”, DANAGO đang từng bước xây dựng trọn vẹn niềm tin nơi khách hàng. Đây cũng là nền tảng vững chắc giúp họ củng cố chỗ đứng trong top các công ty du lịch Đà Nẵng uy tín nhất năm 2026.

Dấu ấn DANAGO qua những tour MICE quy mô lớn

Tour MICE không đơn thuần là sự kết hợp giữa du lịch và sự kiện, mà là bài toán toàn diện về khả năng tổ chức, điều phối và xử lý tình huống. Đứng trước những yêu cầu khắt khe về tiến độ lẫn chất lượng dịch vụ, du lịch MICE đã trở thành "thước đo" chuẩn xác cho năng lực của đơn vị lữ hành.

Tại Đà Nẵng, DANAGO đã khẳng định vị thế trong phân khúc MICE doanh nghiệp qua chuỗi chương trình quy mô lớn. Minh chứng rõ nét là hành trình 3 ngày 2 đêm tổ chức thành công cho hơn 250 khách Hukan Việt Nam vào tháng 7-2026 vừa qua, bao gồm trọn gói từ hội nghị, hoạt động teambuilding, tham quan cho đến gala dinner.

DANAGO ghi dấu ấn với tour đoàn 250 khách Hukan Việt Nam

Việc vận hành trôi chảy một đoàn khách quy mô luôn đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều khâu từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực đến kịch bản sự kiện. Trong vai trò đầu mối kết nối toàn bộ hệ thống dịch vụ, DANAGO luôn chủ động kiểm soát tiến độ và linh hoạt xử lý mọi tình huống phát sinh, đảm bảo trải nghiệm thông suốt cho đoàn.

Năng lực vận hành bài bản này tiếp tục được khẳng định qua hàng loạt đoàn khách doanh nghiệp lớn trong năm 2026, tiêu biểu như Rong Bao (Đài Loan) với 135 khách, Mipec Palace & Promes Center với 130 khách, đoàn PARAMAX gồm 120 khách hay Trường Bưu điện Đà Nẵng II với 100 khách.

Đằng sau thành công của mỗi hành trình hàng trăm người là quy trình làm việc chuyên nghiệp và sự tận tâm của đội ngũ DANAGO. Sự hài lòng tuyệt đối từ các tổ chức, doanh nghiệp chính là thước đo chính xác nhất cho chất lượng dịch vụ mà DANAGO luôn kiên trì theo đuổi.

DANAGO chinh phục du khách với 100% sự hài lòng

Trong thị trường lữ hành ngày càng cạnh tranh, niềm tin của khách hàng không còn được tạo dựng chỉ bằng những thông điệp quảng cáo. Với DANAGO, thước đo rõ ràng nhất cho chất lượng dịch vụ chính là trải nghiệm thực tế của du khách sau mỗi hành trình.

Tính đến tháng 8-2026, DANAGO ghi nhận trọn vẹn 100% đánh giá hài lòng 5 sao trên Google Maps. Đằng sau những phản hồi tích cực ấy là hàng nghìn chuyến đi được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lịch trình, dịch vụ đến cách đội ngũ nhân sự đồng hành và hỗ trợ đoàn khách trong suốt hành trình.

DANAGO nhận 100% đánh giá 5 sao từ du khách trên Google Maps

Đôi khi, sự hài lòng lại đến từ những điều thật giản dị. Từ chiếc mũ, quạt cầm tay đến chai nước mang thương hiệu riêng, DANAGO luôn chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất, thể hiện sự quan tâm chu đáo dành cho đoàn khách của họ.

Ngoài ra, DANAGO còn duy trì nguyên tắc “3 Không” gồm: không chi phí ẩn, không mập mờ dịch vụ và không cắt bớt lịch trình. Giá tour được công khai rõ ràng ngay từ đầu, các hạng mục dịch vụ được tư vấn cụ thể và những cam kết trong hợp đồng được thực hiện đầy đủ, chính xác.

DANAGO vững vàng vị trí top 1 công ty du lịch Đà Nẵng

So với các tên tuổi lữ hành hàng đầu tại Đà Nẵng như VINAGO, DNG Travel hay DANACAR… thì DANAGO vẫn tự tin khẳng định vị thế bằng năng lực MICE chuyên nghiệp cùng bước tiến chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế.

Trong chặng đường tiếp theo, đơn vị này tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh khai thác thị trường Inbound và nâng tầm quy mô cho các chương trình MICE từ 1000 - 2000 khách của họ.

DANAGO chuyên tổ chức sự kiện, team building và gala dinner trọn gói

Mục tiêu trọng tâm của DANAGO không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng đoàn khách, mà còn hướng tới việc tạo ra những hành trình được tổ chức bài bản và giàu giá trị trải nghiệm.

Sự minh bạch trong chi phí, tính tỉ mỉ ở từng khâu phục vụ cùng bản lĩnh xử lý tình huống chuyên nghiệp chính là "chìa khóa" giúp đơn vị này chinh phục niềm tin tuyệt đối từ đối tác và thị trường.

Nền tảng vận hành vững chắc ấy là bệ phóng đưa DANAGO giữ vững vị trí top 1 thương hiệu lữ hành, đồng thời khẳng định uy tín hàng đầu của công ty sự kiện Đà Nẵng. DANAGO đã sẵn sàng đồng hành cùng sự bứt phá của du lịch miền Trung trong chặng đường tiếp theo.

Thông tin công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: 0402118435

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

Website: https://danago.vn & https://danago.com.vn ;

Facebook: https://www.facebook.com/danago.vn ;

Điện thoại: 0833-888-404

Đường đi: https://maps.app.goo.gl/E9u4z1UztyswuR5JA