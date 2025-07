Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại biểu các cơ quan Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các xã, phường trong khu vực phòng thủ đã tham dự.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng được thành lập từ 1/7/2025 và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 26 xã, phường.

Thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng đã quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng cao; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Tích cực bám nắm địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xác định tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để địa phương phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu", có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Đảng bộ tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, nhấn mạnh việc tập trung nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất là đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Xem đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội

Đồng thời, yêu cầu các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác.

Đoàn Chủ tịch chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo các xã, phường

Xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong mọi hoạt động...