Chính trị Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới.

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3 để cho ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh của 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cũ. Toàn Đảng bộ hiện có 12 tổ chức cơ sở đảng với 2.284 đảng viên, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở (109 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 1 chi bộ cơ sở.

Ngay sau khi hợp nhất, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc...; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy thành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai tại cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của một tổ chức đảng mới được thành lập. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội từ xây dựng văn kiện, nhân sự, đến hậu cần, an ninh, trang trí, khánh tiết đều được triển khai bài bản, nghiêm túc, khoa học và đúng tiến độ đã hoàn tất.

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Đại hội lần thứ XIV của Đảng để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo bước đột phá, phát triển nhanh, bền vững.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Hoàng Thanh Hải, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức đảng trực thuộc tỉnh trong bối cảnh phải đối diện với nhiều thách thức, nhất là việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức mới, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp trong điều kiện chức năng, nhiệm vụ có sự điều chỉnh.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh Lâm Đồng vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội đang lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp.