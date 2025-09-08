Quốc phòng - An ninh Đảng bộ Quân sự tỉnh: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển” Sau các nội dung khai mạc, sáng nay, 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục các nội dung làm việc.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ, LLVT tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo được triển khai, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nổi bật là đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, biên phòng. Cùng với đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân. Khu vực phòng thủ được xây dựng đi vào chiều sâu, ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu

Đảng bộ đã triển khai đồng bộ, sáng tạo các chủ trương, giải pháp xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực và tiêu biểu”, phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu

Các vụ việc được đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Đội ngũ cấp ủy viên gương mẫu, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đạt được.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phó Chính ủy Quân khu 7 đề nghị, Đảng bộ Quân sự tỉnh cần tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh dự Đại hội

Đảng ủy tiếp tục tham mưu đầu tư ngân sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đặc biệt là xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền và các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt biên phòng…

Các đồng chí trong đoàn chủ tịch chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh

Cùng với đó, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị luôn sẵn sàng về người, phương tiện, phương án để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Đoàn chủ tịch chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng nhấn mạnh tới việc xây dựng các lực lượng như: lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh, hiện đại; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Trong đó, phải sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị, nhất là vũ khí mới...

Đoàn chủ tịch chụp hình lưu niệm cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng

Phó Chính ủy Quân khu 7 cũng đề nghị Đảng bộ cần thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh Lâm Đồng phải luôn kiên định vững vàng, tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững được môi trường hoà bình, ổn định, kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trân trọng, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ LLVT tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kết quả này đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Đây chính là nền tảng vững chắc để Đảng bộ Quân sự tỉnh sớm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy. Đặc biệt chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ trong toàn lực lượng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ hướng tới các trọng tâm như: sáng về “đạo đức”, gương mẫu về “lối sống”, có phẩm chất năng lực tốt, chất hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy cần làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời động viên đảng viên, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến. Đảng bộ, LLVT tỉnh phải luôn là đơn vị đi đầu, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong công cuộc kiến thiết, đổi mới và phát triển hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý tới việc nắm chắc tình hình, nhất là tình hình biên giới biển, biên giới trên bộ. Từ đó, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống, giúp giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để địa phương phát triển nhanh, bền vững. ..

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng phải tiếp tục được nâng cao. Trong đó, sẵn sàng nhân lực, vật lực giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động kết nghĩa với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu đáp từ

Thay mặt Đại hội, Đoàn Chủ tịch, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo. Trên tinh thần đó sẽ tiếp tục điều hành Đại hội nghiên cứu, quán triệt, đề xuất các chủ trương, biện pháp cụ thể hóa những nội dung mà Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Đại biểu tham luận về vấn đề Biên phòng tại Đại hội

Với khí thế và quyết tâm mới, Đảng bộ, LLVT tỉnh Lâm Đồng luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể; kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nhân dân.

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, Đại hội tập trung thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua; thảo luận phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Các đại biểu tập trung lắng nghe tham luận tại Đại hội