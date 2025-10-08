Chính trị Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh thi đua, lập thành tích trên nhiều lĩnh vực Chào mừng Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các Đảng bộ, Chi bộ và tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện Công trình Thắp sáng đường quê tại xã Cát Tiên

Rất nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực đã được các đơn vị triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Điểm nhấn trong các hoạt động thi đua của Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng là các hoạt động chuyển đổi số. Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện Công trình Xây dựng và triển khai nền tảng chuyển đổi số của Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng, thành lập 4 trang: Trang thông tin điện tử của Đảng bộ; Ứng dụng Zalo Mini App của Đảng bộ; Trợ lý ảo hỗ trợ công tác xây dựng Đảng và Cổng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Hưởng ứng phong trào thi đua, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cũng triển khai Chương trình Thắp sáng đường quê, Đảng ủy Thanh tra tỉnh triển khai các hoạt động trao tặng sách giáo khoa, lan tỏa yêu thương và tiếp sức cho thế hệ trẻ Lâm Đồng ở vùng xa Đam Rông.

Kios dịch vụ công tự động phục vụ hành chính công của Đảng ủy Viễn thông Lâm Đồng triển khai tại các xã, phường

Các Đảng ủy cũng tổ chức các hoạt động nhằm xanh hóa cuộc sống và kiến tạo không gian sống xanh, văn minh, hiện đại. Trong đó, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện Chương trình Vườn xanh; Chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt xây dựng Cổng trường Xanh - Sạch - Đẹp và Chi bộ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp xây dựng Phong trào Góc làm việc Xanh – Sạch – Đẹp và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ…

Đặc biệt, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lâm Đồng đã triển khai Dự án đường dây trung thế 22 kV và các biển báo giá xăng dầu cao cấp chào mừng Đại hội. Đảng ủy Viễn thông Lâm Đồng triển khai 1000 Kios dịch vụ công tự động phục vụ hành chính công. Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai thành công Bệnh án điện tử (EMR). Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật triển khai Mô hình phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân…

Các công trình, mô hình, phần việc của các đơn vị đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ UBND tỉnh đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lâm Đồng.