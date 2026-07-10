Nghị quyết và cuộc sống Đảng bộ xã Đơn Dương: Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thời gian qua, Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Đơn Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, địa phương đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn.

Khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 57- NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

Quyết liệt trong chỉ đạo, đồng bộ trong nhận thức

Theo bà Dương Thị Ngà - Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương, nhận thức rõ chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và có ý nghĩa lâu dài, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đơn Dương đã chủ động bám sát các mục tiêu của Bộ Chính trị và các kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy Lâm Đồng. Địa phương đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ban hành các kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, Đảng ủy xã ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Đơn Dương; Kế hoạch số 62-KH/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã Đơn Dương tạo bước chuyển lớn từ “cách làm theo kế hoạch” sang “cách làm theo mục tiêu và sản phẩm”. Việc quán triệt nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Địa phương thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh và các nền tảng số, tạo đồng thuận lớn trong Nhân dân, thúc đẩy người dân chủ động tiếp cận chính quyền số, xã hội số.

Đến nay, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã được nâng lên rõ rệt. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác với tỷ lệ 1 máy tính/1 cán bộ. Các phần mềm dùng chung của Đảng và hệ thống quản lý văn bản VNPT-IOffice vận hành thông suốt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử với tỷ lệ ký số đạt 96.41%. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được thí điểm bước đầu, hỗ trợ đắc lực cho công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hiệu quả lan tỏa từ những con số thực chất

Chuyển biến rõ nét nhất trong thực hiện Nghị quyết số 57 tại xã Đơn Dương 6 tháng qua là kết quả số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Toàn xã đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên tới 100%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 98%. Những con số này minh chứng cho nỗ lực cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 57- NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

Phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng tại 33 thôn với 264 thành viên đã phát huy tối đa hiệu quả. Lực lượng nòng cốt này trực tiếp hướng dẫn người dân hình thành kỹ năng số cơ bản. Kết quả, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID mức 2 đạt khoảng 85%; sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt khoảng 97,4%. Thói quen giao dịch trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, giáo dục, hộ kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến.

Trên lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành đòn bẩy cho nông nghiệp địa phương. Xã Đơn Dương hiện có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa và chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tươi. Người dân địa phương làm chủ kỹ thuật sản xuất trong nhà kính, áp dụng hệ thống tưới và châm phân tự động thông minh. Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh của xã đạt 3.028 ha/3.320 ha, chiếm tỷ lệ ấn tượng 91,2%.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn. Là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa đồng đều. Hệ thống dữ liệu chuyên ngành chưa liên thông hoàn toàn; hạ tầng viễn thông một số vùng chưa ổn định và nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế. Thời gian tới, Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Đơn Dương tiếp tục rà soát, dồn nguồn lực khắc phục các điểm nghẽn về hạ tầng số.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”; tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức và người dân. Mặt khác, địa phương khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng số trong đời sống để thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp số…