Chính trị Đảng bộ xã Đức An: Đoàn kết, đổi mới và tận tâm phục vụ Sáng 30/7, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Đại hội

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa sức mạnh đoàn kết

Xã Đức An được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Đắk N’Drung, xã Nam Bình và thị trấn Đức An. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các địa phương tiền thân, nay là Đảng bộ xã Đức An đã lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân đoàn kết vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn là 7,13%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tổng thu ngân sách 2025 ước đạt 60,4 tỷ đồng, đạt 158% chỉ tiêu tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70,3 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,49% xuống còn 1,46%, đạt 136,3% so với Nghị quyết.

Đại biểu tham dự Đại hội

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến năm 2024, cả 3 địa phương cũ đều đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống trường lớp, trạm y tế, điện – đường – nước – chợ được nâng cấp, cải tạo.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Đảng viên ở các thôn, bon trên địa bàn xã tham gia Đại hội

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng trên cả 5 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả; gần dân, sát dân, tận tâm phục vụ Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần dấn thân, khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, Đảng bộ xã quyết tâm xây dựng xã Đức An giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững và vững mạnh toàn diện; tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức An Phạm Thị Thúy thông qua báo cáo kết quả làm việc phiên thứ nhất của Đại hội

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân đạt trên 11,55%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 8,91%; công nghiệp và xây dựng đạt trên 17,2%; dịch vụ đạt trên 10,73%.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đức An Võ Quốc Tuấn thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Đảng bộ xã Đức An cũng xác định 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh; chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đồng chí Hà Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Kiến tạo chặng đường mới bằng hành động cụ thể

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Thị Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“ Đây chính là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đúng với tinh thần: “Đoàn kết, đổi mới và tận tâm phục vụ”. Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động toàn khóa, phân công rõ người, rõ việc, rõ lộ trình; ưu tiên quản lý hiệu quả đất đai, phát triển nông nghiệp xanh - sạch - bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Đại biểu tham dự Đại hội

Song song đó, địa phương cần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

Đồng chí Hà Thị Hạnh trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng với dòng chữ: "Đoàn kết - Đổi mới - Tận tâm phục vụ" chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã Đức An cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Đồng chí lưu ý xã Đức An cần tiên phong trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị.