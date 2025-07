Thời sự Lâm Đồng Đảng bộ xã Đức Lập đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế, phục vụ Nhân dân Sáng 23/7, Đảng bộ xã Đức Lập (Lâm Đồng) long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cùng 150 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của 1.480 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Đức Lập tham dự.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Lập đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển ổn định với tăng trưởng bình quân đạt 11,61%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, kết hợp với phát triển thương mại, dịch vụ. Toàn xã có 231 doanh nghiệp, hơn 1.535 hộ kinh doanh cá thể và 4 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác; tốc độ thu ngân sách trong giai đoạn ước đạt 12,87%/năm.

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên 38 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, trường học, nhà văn hóa được đầu tư và nâng cấp, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 106 đảng viên mới, bình quân hàng năm có 93% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Đức Lập tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng xã nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, toàn xã phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm cho giai đoạn 2025-2030 khoảng 10%; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 8,42%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,4%. Đảng bộ phấn đấu kết nạp 3% trên tổng số đảng viên; hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đại hội Đảng bộ xã Đức Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong tâm trong nhiệm kỳ tới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Lập đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Lập sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh đề nghị Đảng bộ xã Đức Lập cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá mà Đại hội đã xác định; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Lập Phạm Thanh bày tỏ quyết tâm, toàn Đảng bộ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới

Địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả; quan tâm bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Huỳnh Ngọc Anh nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm cụ thể, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đảng bộ cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, gần dân, sát dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Đại hội bức trướng và lẵng hoa chúc mừng

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Lập sẽ vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.