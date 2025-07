Chính trị Đảng bộ xã Gia Hiệp khẳng định khát vọng vươn lên trong nhiệm kỳ mới Sáng 30/7, Đảng bộ xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng Đại hội

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương và có sự tham dự của 97 đại biểu đại diện 367 đảng viên đến từ 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ xã tham dự.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự Đại hội

Xã Gia Hiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 2 xã Gia Hiệp và Tam Bố. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp Nguyễn Thế Học phát biểu khai mạc Đại hội

Kinh tế xã Gia Hiệp duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành; thu nhập bình quân đạt 56,5 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất 209 triệu đồng/ha, thu ngân sách vượt 104,3% kế hoạch.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với gần 700 ha cà phê được tái canh, diện tích tưới chủ động đạt trên 89%; công nghiệp - thương mại có bước phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ.

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển rừng, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Đoàn đại biểu Nhân dân và thiếu nhi địa phương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện; phong trào văn hóa - thể thao lan tỏa sâu rộng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định xã hội.

Đảng bộ xã Gia Hiệp triển khai nghiêm túc các nghị quyết Trung ương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%.

Chính quyền hoạt động nền nếp, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 100%, dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh. Công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể phát huy hiệu quả giám sát, phản biện, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đại biểu tham dự Đại hội

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác quân sự được triển khai đồng bộ, tuyển quân và huấn luyện hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả, toàn xã và 14/14 thôn đạt chuẩn an ninh trật tự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Hiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định chủ đề xuyên suốt: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững kỷ cương; đổi mới, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng xã Gia Hiệp phát triển toàn diện và bền vững”.

Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng thống nhất phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và quyết tâm xây dựng xã Gia Hiệp phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

Gia Hiệp xác định phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững và ổn định, hướng tới trở thành xã có nền kinh tế phát triển khá của tỉnh vào năm 2030. Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao đời sống, hạnh phúc và ấm no của Nhân dân.

Xã xác định 3 khâu đột phá và triển khai 5 công trình trọng điểm, gồm: Phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, thương mại; ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, đời sống; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Gia Hiệp đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 9 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Nổi bật như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 70–75 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất đạt 220 - 240 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; 14/14 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, ít nhất 4 thôn đạt mô hình thôn thông minh. Phấn đấu có thêm 4 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 98% hộ đạt gia đình văn hóa.

Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn. Trong đó, chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ; tăng cường giám sát, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã Gia Hiệp tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức mới. Đồng chí biểu dương những kết quả nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ và Nhân dân xã Gia Hiệp đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Hiệp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, Đảng bộ xã Gia Hiệp tập trung ổn định tổ chức, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ thời hạn, rõ lộ trình” để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan gian hàng trưng bày đặc sản địa phương tại Đại hội

Đồng chí tin tưởng xã sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực, đoàn kết, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.