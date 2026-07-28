Đang hưởng lương, không được giảm học phí khi đi học

Bà Vũ Thị Hải Yến là sinh viên ngành Dược (hệ Cao đẳng) tại trường Cao đẳng Dược. Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngành Dược hệ Cao đẳng là ngành nghề độc hại, nguy hiểm, được giảm 70% học phí.

Bà Yến là người lao động đang đi làm và có đóng BHXH. Tuy nhiên, việc đi học bà hoàn toàn tự túc, không có quyết định cử đi đào tạo của cơ quan, không nhận kinh phí hỗ trợ học tập hay sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Khi bà Yến nộp hồ sơ đề nghị cấp bù học phí tại UBND phường, cán bộ tiếp nhận đã từ chối hồ sơ với lý do bà đang đóng BHXH tại đơn vị khác thì không được hưởng chính sách này.

Bà Yến hỏi, việc bà đóng BHXH từ công việc thực tế nhưng không được ngân sách chi trả để đi học thì có phải là căn cứ để loại trừ đối tượng được giảm học phí theo quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định: "Không áp dụng miễn, giảm, hỗ trợ học phí đối với trường hợp đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại khoản 9, khoản 11 Điều 15 và điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định này)".

Đối tượng sinh viên nếu đáp ứng điều kiện không hưởng lương hoặc không hưởng sinh hoạt phí trong thời gian học thì được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Vì vậy, trường hợp của bà Vũ Thị Hải Yến nếu đang được hưởng lương thì không được hưởng chính sách giảm 70% học phí.