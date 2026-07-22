Đăng ký biến động đất có phải nộp quyết định xử phạt?

Trên bản vẽ sơ đồ nhà đất hiện tại của gia đình bà Đặng Thị Minh Tuyết (TPHCM) có thể hiện sơ đồ vị trí theo tài liệu 299/TTg và đã được phê duyệt bởi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 7.

Bố mẹ của bà Tuyết đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993, có lưu giữ biên lai thu thuế nhà, đất năm 1992 áp dụng cho đất ở và xây dựng. Năm 1998, bố mẹ bà được UBND Quận 7 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu năm khác. Năm 2006, bố mẹ bà nhận được Phiếu công khai thông tin hiện trạng nhà, đất năm của TPHCM, đất được xác định là đất ở tại đô thị.

Gia đình bà Tuyết có giấy xác nhận của UBND phường ngày 25/11/2025 là đến hiện tại hồ sơ thửa đất của gia đình bà đang lưu trữ tại UBND phường Tân Hưng không có hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Tất cả giấy tờ đứng tên bố mẹ bà Tuyết. Do gia đình đông con, bố mẹ bà có tự ý xây dựng nhà cấp 4 để sinh sống. Bố mẹ bà đã mất cách đây 13 năm, các con đang làm hồ sơ đăng ký biến động và thừa kế. Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 và yêu cầu cung cấp "Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai".

Bà Tuyết hỏi, căn cứ thông tin về các chứng từ trên, gia đình bà có được áp dụng theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP không (Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì không xử lý theo quy định tại Nghị định này)?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của bà là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trên cơ sở hồ sơ quản lý đất đai, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận và các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành theo thẩm quyền, do đó Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Theo phản ánh, thửa đất của gia đình bà Tuyết đã được UBND Quận 7, TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 28/12/1998 và hiện nay bà đang thực hiện thủ tục thừa kế, đăng ký biến động.

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Mục VI nội dung C Phần V Phụ lục I kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với nội dung bà cho rằng Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM Chi nhánh số 7 áp dụng khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 và yêu cầu cung cấp "Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai", đề nghị bà làm việc trực tiếp với cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh để được xem xét trên cơ sở: (i) quy định tại các Điều 137, 138, 139 Luật Đất đai năm 2024 về cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất; (ii) quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 mà trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để bà nghiên cứu, liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp bà không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo Điều 237 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin đến bà được biết và nghiên cứu thực hiện.