Đăng ký mua nhà ở xã hội: Biểu mẫu đã được cập nhật

Ông Nguyễn Anh Tuấn thuộc đối tượng thu nhập thấp ở khu vực đô thị, lương dưới 25 triệu đồng, chưa từng sở hữu 1 mảnh đất hay căn nhà nào. Trong quá trình tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội, ông gặp khá nhiều khó khăn.

Thứ nhất là việc có biểu mẫu đúng cho các giấy tờ cần thiết (mẫu đơn xác nhận thu nhập, mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội,...). Có rất nhiều luật, nghị định, thông tư liên quan những giấy tờ này khiến ông Tuấn không biết mình dùng mẫu đúng chưa hay mẫu đã hết hiệu lực.

Thứ hai là vấn đề sử dụng các biểu mẫu có sẵn trên cổng dịch vụ công khi đăng ký dịch vụ công online. Nhà nước đã thúc đẩy mạnh việc chuyển đổi số, tích hợp nhiều dịch vụ trong các ứng dụng dành cho công dân, nhưng ông Tuấn vẫn gặp rắc rối trong việc đăng ký online. Có 3 dịch vụ ông làm online trên Cổng dịch vụ công quốc gia: Xác nhận thông tin về cư trú; thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai

Ông đã đăng ký xác nhận thông tin về cư trú thành công, hồ sơ được duyệt, ông nhận được tài liệu điện tử xác nhận cho việc thường trú tại địa phương. Tuy nhiên, khi thực hiện online 2 dịch vụ còn lại, ông đã gặp vướng mắc.

Đặc biệt là thủ tục đăng ký cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Ông sử dụng mẫu có sẵn được cung cấp bởi trang web dịch vụ công là biểu mẫu Giấy xác nhận về điều kiện nhà ở theo Thông tư số 05/2024/TT-BXD và Cổng dịch vụ công có thể tự điền biểu mẫu từ dữ liệu thông tin nhân thân một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Khoảng 10 ngày sau ông được thông báo đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ thành công. Nhưng kết quả ông nhận được lại là hồ sơ dùng biểu mẫu đã hết hiệu lực nên việc yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu đất đai không được duyệt. Ông Tuấn đã phải thực hiện lại thủ tục này.

Đến lúc nhận được kết quả giải quyết hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu đất đai ông mới biết phải nộp hồ sơ cho chi nhánh tại địa phương có dự án nhà ở xã hội. Ông không biết nên đã nộp hồ sơ cho chi nhánh nơi ông thường trú, địa phương không có dự án. Sau đó ông đã nộp lại đúng địa chỉ.

Sau quá trình làm thủ tục và gặp nhiều vướng mắc, ông Tuấn băn khoăn, liệu nhà nước có cơ chế nào xác thực nhanh chóng cho những trường hợp như ông để ông không phải ra tận chi nhánh văn phòng đất đai ở địa phương có dự án nhà ở xã hội để xác nhận không?

Nếu có nhà đất ở địa phương khác nhưng không có tại địa phương có dự án nhà ở xã hội thì vẫn đăng ký mua nhà ở xã hội có đúng không?

Ông Tuấn đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, công khai cụ thể quy trình, biểu mẫu để đăng ký mua nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các biểu mẫu, giấy tờ xác nhận đối tượng, điều kiện về nhà ở, thu nhập khi làm thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội đã được quy định tại Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 và Thông tư số 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026).

Các biểu mẫu, giấy tờ xác nhận nói trên đã được cập nhật tại Thủ tục Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở (Mã TTHC 1.014632) trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia về thủ tục hành chính.

Trong đó:

Trường hợp 1: Xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình).

Trường hợp 2: Xác nhận điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân (trường hợp có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người).

… Trường hợp 5: Xác nhận đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (áp dụng cho các đối tượng quy định tại các khoản 9, 10, 11 Điều 76 của Luật Nhà ở).

Trường hợp 6: Xác nhận đối tượng, thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (áp dụng cho các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6, 8 Điều 76 của Luật Nhà ở, trừ đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương hưu do cơ quan BHXH chi trả).

Trường hợp 7: Xác nhận điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở không có hợp đồng lao động, không được hưởng lương hưu do cơ quan BHXH chi trả).

Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến đóng góp của ông đối với việc cập nhật dữ liệu biểu mẫu trong quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đối với 02 thủ tục hành chính khác không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng xin ghi nhận, phối hợp cơ quan chủ quản trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.