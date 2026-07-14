Vợ chồng bà Anh Thu (Ninh Bình) làm việc tại khu công nghiệp và đang thuê nhà tại Khu thiết chế Công đoàn theo hình thức thuê nhà ở xã hội.

Trong quá trình tìm hiểu và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án, bà Thu được chủ đầu tư thông tin rằng hồ sơ của bà không được tiếp nhận do đang thuê nhà tại Khu thiết chế Công đoàn.

Bà Thu hỏi, người đang thuê nhà tại Khu thiết chế Công đoàn theo hình thức thuê nhà ở xã hội, không phát sinh quyền sở hữu, có thuộc trường hợp "đã được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức" và bị loại khỏi đối tượng được xét mua nhà ở xã hội theo Điều 76 Luật Nhà ở hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định:

"1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện về nhà ở: đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu; trường hợp thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 45 của Luật này thì phải không đang ở nhà ở công vụ. Chính phủ quy định chi tiết điểm này;…".

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, tại thời điểm đăng ký mua nhà ở xã hội, đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 chưa mua, thuê mua nhà ở xã hội và không đang thuê nhà ở xã hội thì được mua nhà ở xã hội.