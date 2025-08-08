Thời sự Lâm Đồng Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng ra mắt hệ sinh thái chuyển đổi số Ngày 8/8, Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố các nền tảng chuyển đổi số, nhằm ứng dụng công nghệ đế nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ hoạt động của Đảng bộ ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động hệ sinh thái chuyển đổi số tại lễ công bố, đánh dấu bước ngoặt hiện đại hóa công tác Đảng bộ

Nhằm hiện đại hóa phương thức làm việc, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái công cụ số hóa với các nền tảng chính: Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ truy xuất dữ liệu; Zalo Mini App tạo kênh giao tiếp linh hoạt, tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi; trợ lý ảo thông minh hỗ trợ công tác xây dựng Đảng, tối ưu hóa quy trình xử lý công việc; Cổng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giải quyết công việc thường ngày nhanh chóng, chính xác, khách quan; và Ứng dụng Đại hội số, một kỳ đại hội kiểu mẫu “không giấy tờ” với điểm danh đại biểu bằng mã QR, tra cứu tài liệu trên thiết bị cá nhân và sơ đồ chỗ ngồi số hóa, mang lại trải nghiệm hiện đại, hiệu quả vượt trội.

Đồng chí Trần Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ trong hiện đại hóa công việc Đảng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhấn mạnh:“Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để phát triển. Các nền tảng này là kết tinh của trí tuệ, sự đầu tư bài bản, góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên đón nhận và làm chủ các công cụ này với tâm thế cởi mở, chủ động, để công nghệ trở thành cánh tay nối dài, giúp đưa ra quyết định sáng suốt, kịp thời”.

Toàn cảnh buổi lễ công bố hệ sinh thái chuyển đổi số tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng, với sự tham dự của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Các nền tảng được thiết kế để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 4 phòng ban và 1 đoàn thể thuộc Đảng bộ UBND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công việc chuyên môn, đưa công nghệ trở nên thân thiện, hữu ích, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Thương đề nghị Văn phòng Đảng ủy đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, an toàn; đồng thời, liên tục cải tiến dựa trên ý kiến người dùng.

Màn hình trình chiếu giới thiệu các công cụ hỗ trợ truy xuất thông tin nhanh chóng, tiện lợi cho cán bộ Đảng bộ UBND tỉnh

Việc ứng dụng các nền tảng vào công việc hằng ngày cần thực chất, từ xử lý báo cáo, phiếu trình, công văn đến tra cứu quy định của Đảng.

Buổi lễ khép lại với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc đưa các nền tảng số vào thực tiễn, mở ra giai đoạn mới trong phương thức làm việc hiện đại, hiệu quả của Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng.