Đặng Văn Lâm và 2 nhân tố của tuyển Việt Nam chưa thi đấu phút nào tại ASEAN Cup 2026 Dù đội tuyển Việt Nam thăng hoa tại ASEAN Cup 2026, Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Mỹ vẫn chưa có cơ hội hít thở bầu không khí thi đấu chính thức.

Trong khi những cái tên như Patrik Lê Giang, Quang Hải hay Hai Long liên tục chiếm trọn ánh đèn sân khấu tại ASEAN Cup 2026, băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam vẫn còn những câu chuyện đầy nốt trầm. Đằng sau chuỗi trận ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, có 3 cầu thủ vẫn chưa được thi đấu một phút nào kể từ đầu giải đấu.

Đội hình Việt Nam đang có sự cạnh tranh. Ảnh: VFF.

Danh sách này gồm hai thủ thành Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ. Mỗi trường hợp phản ánh những toan tính chiến thuật đặc thù cũng như những kịch bản bất ngờ ngoài dự kiến của ban huấn luyện.

Sự kiên cố trong khung gỗ và bài toán thủ môn

Lý do Đặng Văn Lâm và thủ môn trẻ Trần Trung Kiên chưa thể ra sân xuất phát từ phong độ chói sáng của Patrik Lê Giang. Người gác đền số một hiện tại đã thiết lập thông số vượt trội với 6 trận giữ sạch lưới sau 7 lần ra sân, cùng 17 pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là màn trình diễn đạt điểm 10 trước Thái Lan.

Ở những giải đấu ngắn ngày có tính chất đấu cúp như ASEAN Cup, sự ổn định ở vị trí chốt chặn phòng ngự luôn được đặt lên hàng đầu. Các huấn luyện viên trưởng hiếm khi mạo hiểm xoay tua vị trí thủ môn nếu không xuất hiện chấn thương hay án treo giò. Do đó, cơ hội cho Văn Lâm hay Trung Kiên có thể chỉ xuất hiện trong những thời khắc cuối của trận chung kết lượt về nếu cục diện đã an bài.

Ngọc Mỹ chưa ra sân ở giải năm nay. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sự cố hy hữu và nỗi tiếc nuối mang tên Nguyễn Ngọc Mỹ

Trái ngược với tính chất bất khả xâm phạm ở vị trí gác đền, tiền đạo trẻ nhất đội Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 2004) lại trải qua cảm giác tiếc nuối theo cách đặc biệt. Trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa, chân sút 22 tuổi sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng càn lướt, giữ bóng chắc chắn.

Dù HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho các tiền đạo dự bị như Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Trần Việt Cường, Ngọc Mỹ vẫn chưa có duyên chạm bóng tại giải năm nay. Khoảnh khắc ra mắt của anh suýt diễn ra ở phút 90+1 trong trận gặp Campuchia tại vòng bảng, nhưng kế hoạch đổ bể vào phút chót khi ban huấn luyện nhận ra đội bóng đã sử dụng hết quyền thay người.

Nắm giữ lợi thế dẫn trước 2 bàn trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, ban huấn luyện hoàn toàn có thể tính đến phương án trao cơ hội cho tài năng trẻ này. Một vài phút thi đấu trên sân nhà không chỉ là phần thưởng cho tinh thần cống hiến bền bỉ, mà còn là bước đệm cần thiết cho thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.