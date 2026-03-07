Ông Hoàng Kim Chung (Hà Nội) là viên chức, có nhu cầu vay vốn ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tự xây nhà. Vợ chồng ông là chủ sử dụng mảnh đất tại nơi thường trú và không sở hữu bất kỳ nhà ở nào, ông đang xây nhà trên mảnh đất đó.

Ông Chung đã làm thủ tục ra phường nơi thường trú xin xác nhận mẫu 06 tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BXD, nhưng phường không xác nhận cho ông là đối tượng "Có đất ở nhưng chưa có nhà ở" với lý do, ông đang xây nhà rồi.

Ông Chung hỏi, theo quy định về nhà ở, ông có được xác nhận là: "Có đất ở nhưng chưa có nhà ở" không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: "Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, cá nhân…".

Bên cạnh đó, phải bảo đảm yêu cầu chung là: "Tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng xây dựng đối với nhà ở theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh môi trường, an toàn trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật;…" (khoản 3 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023).

Tại khoản 5 Điều 77 Luật Nhà ở năm 2023 quy định hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

"Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở", trong đó, có đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (khoản 8 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023).

Tại khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở năm 2023 quy định chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở như sau:

"Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 76 của Luật này tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở".

Để được hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thì đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở năm 2023 phải đáp ứng điều kiện sau:

(i) Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát; (ii) Có đăng ký thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất ở, nhà ở cần xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa (khoản 4 Điều 110 Luật Nhà ở năm 2023).

Tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định:

"Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 76 của Luật Nhà ở để được vay vốn ưu đãi để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 76, Điều 110 của Luật Nhà ở. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 110 của Luật Nhà ở; mẫu giấy tờ theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng…".

Tại Mẫu số 06 Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở đã hướng dẫn mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở, trong đó, UBND cấp xã thực hiện xác nhận việc có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát cho người kê khai giấy tờ chứng minh này.

Trường hợp tại thời điểm cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội nộp hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi mà công trình xây dựng nhà ở đang thi công dở dang, chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng (chưa đáp ứng yêu cầu chung về quản lý sử dụng nhà ở tại khoản 3 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023) thì chưa được xem là công trình nhà ở hoàn thiện. Do vậy, thuộc trường hợp có đất ở nhưng chưa có nhà ở.