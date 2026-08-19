Đánh bại Malaysia 2-0, Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết ASEAN Championship 2026 Cú đúp của Nguyễn Xuân Son giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết ASEAN Championship, qua đó giành quyền vào chung kết.

Việt Nam 2 - 0 Malaysia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Việt Nam tiếp đón Malaysia.



Việt Nam tiếp đón Malaysia. 35' Malaysia điều chỉnh nhân sự sớm trong hiệp 1

Phút 35, tuyển Malaysia có sự thay đổi người đầu tiên khi S. Ahmad được tung vào sân thay cho S. Aguero . Trong thế trận cân bằng 0-0 ở trận bán kết ASEAN Championship trên sân Mỹ Đình, bước điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra sự tươi mới trong lối chơi.



Phút 35, tuyển Malaysia có sự thay đổi người đầu tiên khi được tung vào sân thay cho . Trong thế trận cân bằng 0-0 ở trận bán kết ASEAN Championship trên sân Mỹ Đình, bước điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo ra sự tươi mới trong lối chơi. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 59' Việt Nam tung Rafaelson vào sân làm mới hàng công

Phút 59, tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi người khi Rafaelson được tung vào sân thay thế cho Nguyen Hai Long . Sự xuất hiện của tiền đạo này được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 ở trận bán kết trên sân Mỹ Đình.



Phút 59, tuyển thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay thế cho . Sự xuất hiện của tiền đạo này được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 ở trận bán kết trên sân Mỹ Đình. 59' Geovane vào sân, Việt Nam nỗ lực tìm bàn thắng

Phút 59, tuyển Việt Nam đưa Geovane vào sân thay cho Hen Do Hoang . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 tại trận bán kết ASEAN Championship trên sân My Dinh National Stadium, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội nhà.



Phút 59, tuyển đưa vào sân thay cho . Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0 tại trận bán kết ASEAN Championship trên sân My Dinh National Stadium, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội nhà. 62' Rafaelson tỏa sáng khai thông thế bế tắc cho Việt Nam

Phút 62, Rafaelson ghi bàn thắng quý giá giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước Malaysia với tỷ số 1-0. Pha lập công này mang lại lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà trong trận bán kết ASEAN Championship trên sân Mỹ Đình.



Phút 62, ghi bàn thắng quý giá giúp vươn lên dẫn trước Malaysia với tỷ số 1-0. Pha lập công này mang lại lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà trong trận bán kết ASEAN Championship trên sân Mỹ Đình. 65' Rafaelson dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở phút 65

Phút 65, Rafaelson bên phía Việt Nam phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Chỉ ít phút sau khi đội nhà vươn lên dẫn 1-0, tiền đạo này đã thi đấu có phần quyết liệt quá mức cần thiết.



Phút 65, bên phía Việt Nam phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Chỉ ít phút sau khi đội nhà vươn lên dẫn 1-0, tiền đạo này đã thi đấu có phần quyết liệt quá mức cần thiết. 70' Việt Nam thay người: Le Pham Thanh Long thế chỗ Nguyen Hoang Duc

Phút 70, tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Le Pham Thanh Long được tung vào sân thay cho Nguyen Hoang Duc . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 1-0, sự xuất hiện của sức trẻ nơi tuyến giữa được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì thế trận chủ động trong những phút còn lại của trận bán kết.



Phút 70, tuyển Việt Nam thực hiện sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thay cho . Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 1-0, sự xuất hiện của sức trẻ nơi tuyến giữa được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà duy trì thế trận chủ động trong những phút còn lại của trận bán kết. 71' Nguyen Van Vi vào sân thế chỗ T. T. Phan

Phút 71, tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Nguyen Van Vi được tung vào sân để thay thế cho T. T. Phan . Lựa chọn điều chỉnh này nhằm giúp đội chủ nhà tăng cường sức trẻ và duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0.



Phút 71, tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thay thế cho . Lựa chọn điều chỉnh này nhằm giúp đội chủ nhà tăng cường sức trẻ và duy trì sự chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0. 72' Nguyen Van Vi nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi

Phút 72, Nguyen Van Vi phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội tuyển Việt Nam đang liên tiếp phải nhận thẻ phạt trong khoảng thời gian đối mặt với sức ép gia tăng từ Malaysia, dù vẫn duy trì thế dẫn trước 1-0.



Phút 72, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội tuyển Việt Nam đang liên tiếp phải nhận thẻ phạt trong khoảng thời gian đối mặt với sức ép gia tăng từ Malaysia, dù vẫn duy trì thế dẫn trước 1-0. 79' Malaysia làm mới hàng công, H. Azim thế chỗ M. Sumareh

Phút 79, tuyển Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi H. Azim được tung vào sân thay cho M. Sumareh . Trong thế đang bị Việt Nam dẫn 1-0, đội khách quyết định tăng cường nhân sự tươi mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận bán kết.



Phút 79, tuyển Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Trong thế đang bị Việt Nam dẫn 1-0, đội khách quyết định tăng cường nhân sự tươi mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận bán kết. 79' Malaysia tung H. Fayyadh vào sân làm mới hàng công

Phút 79, Malaysia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Fayyadh vào sân thay cho Paulo Josue . Đang bị Việt Nam dẫn 1-0, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong những phút còn lại.



Phút 79, Malaysia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi vào sân thay cho . Đang bị Việt Nam dẫn 1-0, đội khách hy vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp cải thiện thế trận tấn công trong những phút còn lại. 80' Việt Nam gia cố hàng thủ ở phút 80

Phút 80, tuyển Việt Nam quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Dinh Quang Kiet được tung vào sân để thế chỗ cho Doan Van Hau . Đây là phương án điều chỉnh nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, bảo vệ tỷ số 1-0 trước Malaysia trong thời gian còn lại của trận bán kết.



Phút 80, tuyển quyết định có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân để thế chỗ cho . Đây là phương án điều chỉnh nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hàng phòng ngự, bảo vệ tỷ số 1-0 trước Malaysia trong thời gian còn lại của trận bán kết. 89' Rafaelson nới rộng cách biệt lên 2-0 cho Việt Nam

Phút 89, Rafaelson ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam sau đường kiến tạo của Nguyen Dinh Bac . Bàn thắng muộn giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt trước Malaysia.



Phút 89, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam sau đường kiến tạo của . Bàn thắng muộn giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt trước Malaysia. 90+1' Malaysia tung E. M. Nur Shakir vào sân ở phút bù giờ

Phút 90+1', Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi E. M. Nur Shakir được tung vào sân thế chỗ Z. El Basheer . Khi tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Việt Nam, đây dường như chỉ là điều chỉnh mang tính thủ tục của đội khách ở những phút cuối trận.



Phút 90+1', Malaysia thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ . Khi tỷ số đã là 2-0 nghiêng về Việt Nam, đây dường như chỉ là điều chỉnh mang tính thủ tục của đội khách ở những phút cuối trận. KT Kết thúc: Việt Nam 2-0 Malaysia

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.



Cập nhật lúc 21:55 19/08/2026

Thông tin trận đấu và tính chất căng thẳng

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng bán kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Cup) hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính. Trận đấu diễn ra vào lúc 20:00 ngày 19/08/2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp: đội thắng sẽ giành vé bước tiếp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng cuộc chơi.

Phong độ ấn tượng của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện màn trình diễn rất thuyết phục trong thời gian gần đây. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy đại diện Việt Nam duy trì thành tích bất bại khi giành được 4 trận thắng và 1 trận hòa. Chuỗi kết quả tích cực này mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội trước trận chiến sinh tử tại vòng bán kết.

Sự vững vàng trong lối chơi và tinh thần thi đấu hưng phấn sẽ là điểm tựa quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam phát huy lợi thế sân nhà Mỹ Đình nhằm hướng tới kết quả thuận lợi.

Thách thức dành cho Malaysia và lịch sử đối đầu

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia bước vào cuộc so tài này với phong độ có phần thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Malaysia giành được 3 trận thắng nhưng cũng phải nhận 2 trận thua. Việc phải thi đấu trên sân khách trước một đối thủ đang có phong độ cao sẽ là bài toán không dễ lời giải với ban huấn luyện Malaysia.

Xét về lịch sử đối đầu, lợi thế nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội, Việt Nam giành chiến thắng ở 4 trận, không hòa trận nào và chỉ để thua 1 trận trước Malaysia. Kết quả này phản ánh sự nhỉnh hơn về bản lĩnh của bóng đá Việt Nam trong các cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.

Dự đoán cục diện trận bán kết

Với tính chất loại trực tiếp của một trận bán kết, cả hai đội bóng chắc chắn sẽ thi đấu với sự cẩn trọng tối đa. Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội mang lại ưu thế tâm lý đáng kể cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Malaysia vẫn là đối thủ ẩn chứa sự đột biến và không thể coi thường.

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, trong khi Malaysia nỗ lực tìm kiếm cơ hội từ các tình huống phản công. Đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn và giữ được sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ chiếm ưu thế để giành vé đi tiếp tại ASEAN Cup.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Việt Nam · 4 thắng 0 hòa Malaysia · 1 thắng Malaysia 0 - 2 Việt Nam VN Việt Nam 3 - 1 Malaysia VN Malaysia 4 - 0 Việt Nam MAL Việt Nam 3 - 0 Malaysia VN Việt Nam 3 - 0 Malaysia VN

Việt Nam 5 trận gần nhất T T T H T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 15 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất B T B T T 5 Trận 3-0-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 5 Thủng lưới