Đánh bại RB Leipzig, Leeds tạo đà thuận lợi trong trận giao hữu Leeds đánh bại RB Leipzig với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu CLB nhờ bàn thắng của Calvert-Lewin ở phút thứ 7, qua đó có bước chạy đà thuận lợi trong khi đại diện nước Đức nhận thất bại ở đợt rà soát lực lượng.

Leeds 2 - 0 RB Leipzig Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Leeds tiếp đón RB Leipzig.

7' D. Calvert-Lewin sớm mở tỷ số cho Leeds Ngay ở phút thứ 7, D. Calvert-Lewin đã lập công khai thông thế bế tắc cho Leeds . Khởi đầu thuận lợi giúp đại diện nước Anh vươn lên dẫn RB Leipzig với tỷ số 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Leeds 2-0 RB Leipzig Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:10 08/08/2026

Cuộc so tài giữa Leeds và RB Leipzig trong khuôn khổ loạt trận giao hữu các câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 08/08/2026. Màn đọ sức này là thử thách chất lượng giúp hai đội bóng rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án tác chiến.

Bối cảnh trận đấu và đánh giá phong độ

Trận giao hữu giữa Leeds và RB Leipzig hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động khi cả hai câu lạc bộ đều coi đây là bước chuẩn bị then chốt. Xét về phong độ thi đấu, đại diện nước Đức RB Leipzig đang thể hiện bộ mặt tương đối tích cực. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, RB Leipzig giành được 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại.

Bên phía Leeds, màn chạm trán một đối thủ chất lượng đến từ Bundesliga như RB Leipzig sẽ là thước đo chính xác cho năng lực vận hành lối chơi. Việc cọ xát với đội bóng sở hữu phong độ cao đòi hỏi Leeds phải duy trì sự tập trung tối đa ở cả khâu phòng ngự lẫn phản công.

Do tính chất của một trận giao hữu, ban huấn luyện hai đội nhiều khả năng sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự để kiểm tra phong độ của các cầu thủ. RB Leipzig với đà tâm lý thuận lợi từ 3 chiến thắng gần đây có thể sẽ tiếp tục áp đặt lối chơi tấn công nhanh. Trong khi đó, Leeds dự kiến sẽ đá sòng phẳng, tận dụng các pha tranh chấp thể lực để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Leeds 5 trận gần nhất T T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất T T T B B 4 Trận 3-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới