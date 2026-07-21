Đánh giá bộ ba iPhone Pro Max cũ đáng mua nhất: Từ iPhone 12 đến iPhone 14 Pro Max Với ngân sách từ 9 đến 16 triệu đồng, các dòng iPhone Pro Max cũ vẫn mang lại trải nghiệm cao cấp với màn hình 120Hz, chip Bionic mạnh mẽ và hệ thống camera chuyên nghiệp.

Trong thị trường điện thoại đã qua sử dụng, dòng iPhone Pro Max luôn giữ được sức hút nhờ sự kết hợp giữa màn hình lớn, thời lượng pin bền bỉ và hiệu năng duy trì ổn định qua nhiều năm. Với mức giá dao động từ 9 đến 16 triệu đồng, bộ ba iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max và 14 Pro Max hiện là những lựa chọn tối ưu cho người dùng muốn trải nghiệm công nghệ cao cấp của Apple mà không cần chi trả mức giá đắt đỏ cho các dòng máy mới nhất như iPhone 17 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: Sự chuyển mình với Dynamic Island

iPhone 14 Pro Max là mẫu máy đánh dấu bước ngoặt thiết kế lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua khi chuyển từ màn hình "tai thỏ" sang lỗ đục Dynamic Island. Đây là tính năng cho phép tùy biến hiệu ứng linh hoạt, tạo ra sự tương tác mới mẻ giữa phần cứng và phần mềm.

Hiệu năng và Camera 48MP

Về mặt kỹ thuật, iPhone 14 Pro Max sở hữu chip Apple A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4nm. Vi xử lý này bao gồm 6 lõi (2 lõi Everest 3,46 GHz và 4 lõi Sawtooth 2,02 GHz) cùng GPU 5 lõi, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà mọi tựa game nặng và các tác vụ đồ họa phức tạp.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở camera chính được nâng lên độ phân giải 48MP, cho phép chụp ảnh chi tiết hơn và hỗ trợ quay video chuyên nghiệp. Dù camera tele vẫn dừng lại ở mức zoom quang học 3x, nhưng chất lượng thấu kính vẫn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ cùng tầm giá.

iPhone 13 Pro Max: Chiếc iPhone ProMotion 120Hz đầu tiên

Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định iPhone 13 Pro Max vẫn là một "chiến thần" ở thời điểm hiện tại. Đây là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà, một tiêu chuẩn mà người dùng Android vốn đã quen thuộc từ trước.

Sức mạnh từ chip A15 Bionic

Sức mạnh của máy đến từ chip Apple A15 Bionic (5nm) với 6 lõi xử lý và GPU 5 lõi. So với thế hệ tiền nhiệm, A15 mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng. Hệ thống camera trên iPhone 13 Pro Max cũng được nâng cấp với khả năng zoom quang học 3x (tương đương tiêu cự 70mm), hỗ trợ tốt cho việc chụp ảnh chân dung và cận cảnh.

iPhone 12 Pro Max: Tiêu chuẩn thiết kế khung thép phẳng

Ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 Pro Max là mẫu máy định hình ngôn ngữ thiết kế viền thép phẳng bóng bẩy mà Apple vẫn duy trì đến các thế hệ sau này. Dù chỉ trang bị màn hình OLED 60Hz, nhưng với độ phân giải 1.284 x 2.778 px và mật độ điểm ảnh 458ppi, khả năng hiển thị của máy vẫn cực kỳ sắc nét cho nhu cầu giải trí.

Bên trong máy là chip A14 Bionic (5nm), bao gồm 6 lõi CPU và 16 lõi Neural Engine thế hệ thứ 4. Ở thời điểm hiện tại, cấu hình này vẫn đáp ứng tốt tất cả các tác vụ cơ bản và ứng dụng phổ biến một cách ổn định. Hệ thống camera 12MP của máy bao gồm ống kính rộng, siêu rộng và tele hỗ trợ zoom 2.5x, vẫn cho ra những bức ảnh có độ chân thực cao.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Đặc điểm iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max Giá tham khảo Từ 14,09 triệu đồng Từ 11,99 triệu đồng Từ 9,59 triệu đồng Chip xử lý A16 Bionic (4nm) A15 Bionic (5nm) A14 Bionic (5nm) Màn hình 120Hz Dynamic Island 120Hz ProMotion 60Hz OLED Camera chính 48MP 12MP 12MP Zoom quang học 3x 3x 2.5x

Nhìn chung, việc lựa chọn mẫu máy nào phụ thuộc vào ngân sách và nhu cầu cụ thể của người dùng. iPhone 14 Pro Max dành cho những ai muốn trải nghiệm thiết kế mới nhất, iPhone 13 Pro Max là sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành, trong khi iPhone 12 Pro Max là lựa chọn tiết kiệm nhất để bước chân vào phân khúc cao cấp của Apple.