Đánh giá BYD Sealion 6: Xe lai điện thực dụng cho những hành trình dài Sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid, BYD Sealion 6 mang đến trải nghiệm vận hành êm ái như xe thuần điện cùng mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4 lít/100 km, giải quyết triệt để bài toán trạm sạc hiện nay.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi xe xanh hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, các dòng xe điện hóa đang trở thành tâm điểm chú ý tại TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, rào cản về hạ tầng trạm sạc khiến nhiều người dùng vẫn còn e dè với xe thuần điện. BYD Sealion 6 với công nghệ DM-i Super Hybrid (ePHEV) xuất hiện như một giải pháp dung hòa, mang đến trải nghiệm xe điện mà không làm thay đổi thói quen sử dụng xe truyền thống.

Công nghệ ePHEV: Cầu nối hoàn hảo trong giai đoạn giao thời

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV) tại thị trường Việt Nam với sự góp mặt của nhiều cái tên như Jaecoo J7, Lynk & Co 08 EM-P và đặc biệt là BYD Sealion 6. Điểm chung của các mẫu xe này là ưu tiên sử dụng năng lượng điện làm lực truyền động chính.

Sealion 6 sở hữu bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho phép di chuyển thuần điện khoảng 100 km. Với những người di chuyển trong đô thị, con số này đủ để vận hành như một chiếc xe điện thực thụ trong 2-3 ngày mới cần sạc lại. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, khi pin cạn hoặc cần đi xa, động cơ xăng sẽ kích hoạt để sạc pin hoặc hỗ trợ dẫn động, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về quãng đường di chuyển.

Trải nghiệm vận hành: Khi sự êm ái lên ngôi

Trải qua hành trình gần 1.000 km từ TP.HCM đi Đà Lạt, BYD Sealion 6 bộc lộ rõ những ưu điểm mà các dòng xe động cơ đốt trong (ICE) cùng phân khúc khó lòng đạt được. Cảm giác đầu tiên là sự thư thái nhờ khả năng cách âm và vận hành cực kỳ tĩnh lặng.

Việc khởi động và di chuyển chậm trong phố diễn ra mượt mà nhờ mô-tơ điện. Không còn tiếng ồn từ bộ khởi động hay độ rung của động cơ xăng, chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp khi di chuyển trong không gian trong lành như khu vực Hồ Xuân Hương tại Đà Lạt.

Khả năng tăng tốc tức thời

Mặc dù thông số tăng tốc 0–100 km/h đạt 8,3 giây, nhưng trong điều kiện thực tế, Sealion 6 cho thấy sức mạnh đáng nể ở dải tốc độ 40–80 km/h. Nhờ mô-tơ điện cung cấp mô-men xoắn cực đại 300 Nm ngay lập tức, các cú vượt xe diễn ra gọn gàng chỉ trong 2-3 giây mà không cần chờ đợi hộp số xuống số hay động cơ gào rú ở vòng tua cao.

Hệ thống điều khiển DM-i Super Hybrid hoạt động thông minh đến mức người lái gần như không cảm nhận được sự chuyển giao giữa động cơ xăng và điện. Xe chỉ cung cấp hai nút chọn chế độ chính là EV (thuần điện) và Hybrid, giúp đơn giản hóa tối đa thao tác cho người dùng.

Hiệu suất và chi phí vận hành

Một trong những điểm "sướng" nhất khi cầm lái Sealion 6 chính là tính kinh tế. Với hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (97 mã lực) và mô-tơ điện (194 mã lực), tổng công suất hệ thống đạt 214 mã lực. Trong suốt hành trình trải nghiệm thực tế, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ rơi vào khoảng 4 lít/100 km – một con số ấn tượng so với mức 8-9 lít/100 km của các mẫu C-SUV thuần xăng.

Không gian nội thất rộng rãi vượt phân khúc

Dù được xếp vào phân khúc C-SUV, BYD Sealion 6 lại sở hữu kích thước tiệm cận các dòng xe hạng D. Với chiều dài gần 4,8 mét và rộng 1,89 mét, không gian hàng ghế sau của xe cực kỳ thoáng đãng, kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách trên những chuyến đi dài.

Thông số BYD Sealion 6 Ford Territory Hyundai Santa Fe (2018-2020) Trục cơ sở (mm) 2.765 2.726 2.765 Chiều dài (mm) 4.775 4.685 4.770 Chiều rộng (mm) 1.890 1.935 1.890 Chiều cao (mm) 1.670 1.706 1.680

Những điểm cần lưu ý

Bên cạnh những ưu điểm, Sealion 6 vẫn có một vài hạn chế nhỏ. Tầm quan sát qua gương chiếu hậu trong xe bị hạn chế do thiết kế đuôi xe lai Coupe và mép kính hậu đẩy lên cao. Ngoài ra, vô-lăng ở chế độ Comfort có trợ lực quá nhẹ, đôi khi tạo cảm giác lỏng lẻo. Người lái nên ưu tiên sử dụng chế độ Sport để có cảm giác đầm chắc và phản hồi chính xác hơn, đặc biệt khi chạy trên cao tốc.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ hệ thống ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo mở cửa hoạt động nhạy bén, giúp giảm tải đáng kể cho người lái trên đường trường.

Kết luận

Với mức giá từ 800 đến hơn 900 triệu đồng, BYD Sealion 6 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ xe điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt của xe xăng. Doanh số 1.000 xe bàn giao chỉ sau 3 tháng mở bán (tính đến tháng 7/2025) là minh chứng cho sức hút của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam.