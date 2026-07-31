Đánh giá chi tiết MG ZS 2026: Mẫu SUV đô thị cỡ B sở hữu trang bị vượt tầm giá MG ZS 2026 duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ B nhờ giá bán từ 518 triệu đồng cùng ưu đãi lệ phí trước bạ có giá trị lên tới 58 triệu đồng.

Trong phân khúc SUV đô thị gầm cao cỡ B đầy cạnh tranh tại Việt Nam, MG ZS luôn là cái tên thu hút sự chú ý nhờ mức giá bán dễ tiếp cận cùng danh sách trang bị phong phú. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe này hướng tới những khách hàng tìm kiếm sự thực dụng, không gian rộng rãi và thiết kế hiện đại.

MG ZS thu hút người dùng nhờ thiết kế trẻ trung cùng mức giá cạnh tranh.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh MG ZS mới nhất

Hiện tại, MG ZS được phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản cùng 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm Trắng, Đỏ, Đen và Bạc. Khách hàng mua xe trong thời điểm này nhận được chương trình ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ hấp dẫn từ nhà phân phối.

Mẫu xe Giá niêm yết (trđ) Lăn bánh Hà Nội (trđ) Lăn bánh TP.HCM (trđ) Lăn bánh tỉnh khác (trđ) Ưu đãi áp dụng MG ZS 1.5 STD+ 518 602 591 572 Tặng lệ phí trước bạ (trị giá 52 triệu đồng) MG ZS 1.5 2WD LUX+ 588 680 668 649 Tặng lệ phí trước bạ (trị giá 58 triệu đồng)

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất trẻ trung và hiện đại

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, diện mạo của MG ZS 2026 mang phong cách hiện đại với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.323 x 1.809 x 1.653 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.585 mm cùng khoảng sáng gầm xe 170 mm, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Thiết kế tổng thể năng động của MG ZS 2026.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng 3D sơn đen bóng kết hợp viền mạ chrome khỏe khoắn. Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ LED Projector tự động tích hợp dải đèn định vị ban ngày hình móc câu sắc sảo. Phía dưới là cụm đèn sương mù cải tiến giúp nâng cao hiệu quả quan sát khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt 3D và cụm đèn LED sắc nét.

Thân xe tạo điểm nhấn với bộ mâm hợp kim 17 inch tạo hình cánh hoa thể thao trên bản cao cấp. Phía sau, cụm đèn hậu LED dạng khói mờ phối hợp hài hòa cùng cản sau thiết kế khí động học và ống xả giả đối xứng, mang lại cái nhìn cân đối và thể thao.

Bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch gia tăng tính thẩm mỹ cho phần thân xe.

Khoang cabin thực dụng cùng nhiều tiện nghi nổi bật

Bước vào bên trong, không gian nội thất của MG ZS 2026 hướng tới sự tối giản nhưng không kém phần tiện nghi. Trung tâm khu vực táp-lô là màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn.

Khoang lái được bố trí khoa học với màn hình trung tâm 10,1 inch.

Vô-lăng của xe là dạng D-Cut 3 chấu bọc da tích hợp đầy đủ các phím bấm điều khiển nhanh. Hệ thống điều hòa tích hợp tính năng lọc bụi mịn PM2.5 hiện đại, đi kèm cửa gió cho hàng ghế sau giúp tối ưu khả năng làm mát không gian cabin.

Cụm điều khiển điều hòa liền mạch tích hợp khả năng lọc không khí.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 6 hướng trên phiên bản LUX+. Hàng ghế thứ hai sở hữu khoảng để chân thoải mái, có thể gập linh hoạt theo tỷ lệ 60/40 để gia tăng thể tích khoang hành lý vượt mức tiêu chuẩn 359 lít.

Hàng ghế sau mang lại sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

MG ZS 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng 1,5L DOHC 4 xi-lanh (mã NSE), sản sinh công suất tối đa 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ giả lập 8 cấp số.

Khối động cơ 1,5L kết hợp cùng hộp số CVT giả lập 8 cấp.

Xe hỗ trợ 3 chế độ lái bao gồm Thông thường, Đô thị và Thể thao, cho phép người lái linh hoạt tùy chỉnh mức trợ lực vô-lăng theo thói quen vận hành. Về khả năng tiêu thụ nhiên liệu, MG ZS đạt mức trung bình khoảng 6,3 đến 6,59 lít/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp.

Trang bị an toàn trên chiếc SUV này tương đối đầy đủ trong tầm giá, bao gồm các tính năng tiêu chuẩn như:

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA).

Cân bằng điện tử (ESP), kiểm soát lực kéo (TCS).

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo.

Phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Auto Hold).

Cảm biến lùi, camera lùi hoặc camera 360 độ (tùy phiên bản).

Trang bị tới 6 túi khí trên bản cao cấp nhất.

Khả năng di chuyển linh hoạt và an toàn là điểm cộng lớn của MG ZS.

Tổng kết đánh giá

Nhìn chung, MG ZS 2026 là sự lựa chọn hợp lý đối với những khách hàng mua xe lần đầu hoặc các gia đình trẻ đang tìm kiếm một chiếc SUV gầm cao đa dụng. Xe sở hữu ưu thế rõ rệt về giá bán, thiết kế thời trang, không gian nội thất rộng rãi cùng danh sách tiện nghi phong phú.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần cân nhắc một số điểm hạn chế như sức mạnh động cơ chỉ ở mức đủ dùng cho nhu cầu đô thị cơ bản và khả năng cách âm ở dải tốc độ cao chưa thật sự ấn tượng so với một số đối thủ cùng phân khúc.