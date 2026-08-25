Đánh giá chi tiết Sony Xperia 10 VIII: Giữ nét cổ điển liệu có đủ sức hút công nghệ mới? Sony Xperia 10 VIII ra mắt với màn hình 120Hz sáng hơn 50%, giữ giắc 3.5mm và khe microSD quen thuộc nhưng sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3 gây nhiều tranh cãi.

Sony vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại thông minh Xperia 10 VIII thuộc phân khúc tầm trung với định hướng thiết kế an toàn và bảo thủ. Mẫu máy này mang đến màn hình LTPS OLED 120Hz sáng hơn đáng kể, đồng thời bảo lưu trọn vẹn những trang bị phần cứng truyền thống như khe thẻ nhớ microSD và cổng cắm tai nghe 3.5mm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cấu hình phần cứng quen thuộc với chip vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 khiến thiết bị mới của thương hiệu Nhật Bản tạo ra nhiều ý kiến trái chiều giữa giá trị sử dụng thực tế và mức giá niêm yết.

Sony Xperia 10 VIII ra mắt với thiết kế quen thuộc

Thiết kế nhỏ gọn cùng màn hình OLED 120Hz nâng cấp độ sáng

Bước sang thế hệ thứ tám, Xperia 10 VIII tiếp tục trung thành với phong cách tạo hình tối giản đặc trưng từ các phiên bản tiền nhiệm. Ngoại hình tổng thể của thiết bị hầu như không có sự thay đổi mang tính đột phá, ngoại trừ việc bổ sung các lớp phủ màu sắc mới lạ trên thân máy.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên mặt trước là tấm nền hiển thị LTPS OLED kích thước 6.1 inch với độ phân giải FHD+. Tần số quét 120Hz đem lại phản hồi mượt mà cho mọi thao tác cuộn trang và chuyển cảnh. Bên cạnh đó, độ sáng màn hình đã được nâng thêm 50%, giúp cải thiện rõ rệt khả năng quan sát và hiển thị nội dung trực tiếp dưới nguồn ánh sáng mạnh ngoài trời.

Smartphone tầm trung mới của Sony có kích thước nhỏ gọn

Cấu hình xử lý và các tính năng truyền thống được bảo lưu

Cung cấp sức mạnh cho máy là bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 kết hợp cùng 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Mức hiệu năng này đáp ứng ổn định các nhu cầu duyệt web, xem phim và làm việc cơ bản, dù khó có thể thỏa mãn các tác vụ chơi game đồ họa chuyên sâu.

Đáng chú ý, Sony vẫn duy trì những cổng kết nối vật lý mang tính tiện dụng cao mà phần lớn thị trường đã loại bỏ:

Khe cắm thẻ nhớ microSD: Bố trí liền kề khay SIM, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ cục bộ dễ dàng mà không phụ thuộc vào hạ tầng đám mây.

Bố trí liền kề khay SIM, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ cục bộ dễ dàng mà không phụ thuộc vào hạ tầng đám mây. Cổng âm thanh 3.5mm: Hỗ trợ kết nối trực tiếp với tai nghe có dây chất lượng cao mà không cần đầu chuyển đổi.

Hỗ trợ kết nối trực tiếp với tai nghe có dây chất lượng cao mà không cần đầu chuyển đổi. Hệ thống loa stereo kép: Thiết kế hướng trực diện ra phía trước với mức âm lượng được tinh chỉnh tăng thêm 30% so với thế hệ trước.

Xperia 10 VIII có khe cắm thẻ nhớ microSD

Hệ thống camera kép 50MP và thời lượng pin 5.000 mAh

Hệ thống quang học phía sau của Xperia 10 VIII bao gồm cảm biến chính 50MP kích thước 1/1.56 inch và camera góc siêu rộng 13MP. Cụm ống kính này tập trung vào khả năng tái tạo màu sắc trung thực và bắt nét chi tiết trong điều kiện sử dụng thông thường.

Xperia 10 VIII có cảm biến 50MP chất lượng

Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là viên pin dung lượng 5.000 mAh, đảm bảo thời lượng vận hành xuyên suốt một ngày làm việc tiêu chuẩn. Máy tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 30W giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Sony Xperia 10 VIII

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình LTPS OLED 6.1 inch, FHD+, tần số quét 120Hz, tăng 50% độ sáng Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 Bộ nhớ & Lưu trữ 8GB RAM + 128GB ROM, hỗ trợ thẻ nhớ microSD Camera sau Chính 50MP (1/1.56 inch) + Góc siêu rộng 13MP Pin & Sạc 5.000 mAh, sạc nhanh 30W Hệ điều hành Android 16 (Hỗ trợ 4 bản cập nhật lớn) Kết nối đặc biệt Giắc cắm tai nghe 3.5mm, loa stereo hướng trước (+30% âm lượng)

Phần mềm, giá bán niêm yết và thời điểm phát hành

Sony Xperia 10 VIII được cài đặt sẵn nền tảng hệ điều hành Android 16 với giao diện tinh gọn, không đi kèm các phần mềm rác cài sẵn. Nhà sản xuất đưa ra cam kết hỗ trợ tối đa 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn trong suốt vòng đời của sản phẩm.

Thiết bị có 3 tùy chọn phiên bản màu gồm Trắng Băng Giá, Xám Băng Giá và Tím Sương Mù. Mức giá niêm yết tại thị trường châu Âu là khoảng €599 (tương đương khoảng 18.27 triệu đồng), với thời gian mở bán dự kiến từ giữa đến cuối tháng 9.