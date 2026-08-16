Thông tin Đánh Giá Chi Tiết: Thông số kỹ thuật và Giá máy bay nông nghiệp DJI T55 Bạn đang tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các trạm phun dịch vụ, hợp tác xã và các nông trại quy mô lớn? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết Thông số kỹ thuật Máy bay nông nghiệp DJI T55 cũng như cập nhật Giá máy bay nông nghiệp DJI T55 tại thị trường Việt Nam, giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư và tính toán điểm hòa vốn hiệu quả nhất.

1. Tại sao DJI Agras T55 là lựa chọn hoàn hảo cho nông nghiệp Việt Nam?

DJI Agras T55 nằm trong phân khúc tầm trung, mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa tải trọng và tính linh hoạt. Máy lớn hơn các dòng hạng nhẹ như T25P nhưng lại cơ động hơn so với các nền tảng cỡ lớn, rất phù hợp cho các đội thi công dịch vụ cần di chuyển liên tục qua nhiều địa hình từ ruộng lúa, trang trại rau màu, cho đến các vườn cây ăn trái (như sầu riêng, cà phê) tại Tây Nguyên và các tỉnh thành khác.

2. Chi tiết Thông số kỹ thuật Máy bay nông nghiệp DJI T55

Để xây dựng các chiến dịch vận hành trơn tru, việc nắm rõ thông số kỹ thuật Máy bay nông nghiệp DJI T55 là vô cùng quan trọng. Dưới đây là các thông số nổi bật:

Trọng lượng và Kích thước: Trọng lượng cất cánh khoảng 45 kg (khi dùng pin DB1050) và 48.4 kg (khi dùng pin DB1580). Bán kính bay tối đa lên tới 2 km, chịu được tốc độ gió 6 m/s.

Hệ thống phun thuốc: Sở hữu bình chứa 50 lít, tải trọng 50 kg. Trang bị 2 vòi phun ly tâm tiêu chuẩn (có thể nâng cấp lên 4 vòi), cung cấp lưu lượng từ 40 - 50 lít/phút. Kích thước hạt phun có thể điều chỉnh từ 50 - 500 μm, đảm bảo độ xuyên thấu mạnh mẽ cho tán lá dày.

Hệ thống rải hạt (DS80L): Thùng rải dung tích 80 lít, tải trọng 55 kg, tốc độ xả đạt mức 400 kg/phút. Phù hợp để rải phân bón, gieo hạt, và rải thức ăn chăn nuôi.

An toàn và Điều hướng: Hệ thống radar 360 độ và cảm biến thị giác ba chiều giúp vượt chướng ngại vật an toàn (tốc độ tối đa 13.8 m/s). Định vị RTK mang lại độ chính xác centimet, hỗ trợ bay bám địa hình hoàn hảo không cần lập bản đồ trước.

Hệ thống điều khiển: Bộ điều khiển RC Plus 2 AG với màn hình 7-inch siêu sáng (1.400 cd/m²), đảm bảo hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt, pin hoạt động liên tục nhiều giờ.

3. Phân tích Giá máy bay nông nghiệp DJI T55 và Bài toán đầu tư

Theo công bố từ DJI Việt Nam, giá bán được áp dụng toàn quốc như bảng chi tiết dưới đây. Với mức giá này được nhiều người đánh giá là khá hợp lý và có phần lấn lượt so với tương quan giá - khả năng vận hành của DJI T25P.

Bảng giá chi tiết DJI Agras T55:

STT

Tên Sản phẩm

Giá bán có VAT

Ghi chú

1

Máy bay nông nghiệp không người lái T55

130.000.000

2

Pin thông minh DB1050

31.000.000

3

Hệ thống rải D50L

19.400.000

4

Máy phát điện biến tần đa chức năng D8000i

38.000.000

5

Sạc thông minh C7000

23.000.000

6

Bộ vòi phun sương GN6720

20.400.000



Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%.

Các loại chi phí khác như Hướng dẫn đào tạo, xin cấp phép… tùy thuộc vào mỗi đơn vị, Nhà Phân phối sẽ có mức áp dụng khác nhau.

Hiện tại, Giá máy bay nông nghiệp DJI T55 cuối cùng tùy thuộc vào cấu hình lựa chọn. Theo một số nguồn thông tin, mức giá tham khảo tại thị trường nội địa Trung Quốc cho bản tiêu chuẩn rơi vào khoảng 137.000.000 VNĐ. Như vậy giá body thân máy về Việt Nam đang rẻ hơn so với ngay tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, bà con cũng lưu ý DJI T55 có thể sử dụng các lựa chọn cấu hình khác nhau về Pin, trạm sạc, phụ kiện mở rộng..

Loại và số lượng pin: Pin thông minh DB1050 (20Ah) hoặc DB1580 (30Ah).

Trạm sạc và Máy phát điện: Tùy chọn máy phát điện biến tần D8000iE hoặc bộ sạc thông minh C7000.

Phụ kiện mở rộng: Vòi phun bổ sung, hệ thống rải DS80L, hệ thống nâng hạ DL100.

Dịch vụ đi kèm: Chế độ bảo hành chính hãng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi.

Đầu tư một nền tảng như Agras T55 giúp các doanh nghiệp và đội bay dịch vụ dễ dàng chia sẻ dữ liệu khách hàng, mở rộng mạng lưới thi công giữa các địa phương và tối ưu hóa chi phí vận hành (ROI) trong thời gian ngắn nhất.

4. Tối ưu hóa vận hành và Liên hệ nhận báo giá

Đối với các hoạt động canh tác hiện đại, việc sử dụng máy bay không người lái không chỉ dừng lại ở tính năng mà còn là hệ sinh thái hỗ trợ B2B toàn diện. Để nhận được báo giá chính xác, hỗ trợ lập kế hoạch đường bay, tư vấn thiết lập trạm sạc và kết nối vào mạng lưới dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với các nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam.

Nhà Bè Agri là đối tác ủy quyền, Nhà phân phối chính thức máy bay nông nghiệp DJI tại Việt Nam. Quý khách có thể đến các văn phòng đại diện, Đại lý Nhà Bè Agri toàn quốc để nhận được tư vấn, đặt lịch bay demo.

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