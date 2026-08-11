Đánh giá chi tiết Toyota Raize 1.0 Turbo 2026: Mẫu SUV đô thị nhỏ gọn và giàu công nghệ Toyota Raize 2026 có giá từ 510 triệu đồng, sở hữu động cơ 1,0L Turbo linh hoạt cùng không gian rộng rãi và nhiều tính năng an toàn vượt tầm phân khúc.

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Raize nhanh chóng định hình lại phân khúc SUV đô thị cỡ A+. Được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của Daihatsu, mẫu xe này kết hợp tính linh hoạt trong đô thị cùng danh sách trang bị công nghệ ấn tượng trong tầm giá 500 triệu đồng.

Phong cách thiết kế đậm chất đô thị năng động

Toyota Raize sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là