Tin mới

    Đánh giá chi tiết Toyota Raize 1.0 Turbo 2026: Mẫu SUV đô thị nhỏ gọn và giàu công nghệ

    Hoa Núi11/08/2026 12:19

    Toyota Raize 2026 có giá từ 510 triệu đồng, sở hữu động cơ 1,0L Turbo linh hoạt cùng không gian rộng rãi và nhiều tính năng an toàn vượt tầm phân khúc.

    Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Raize nhanh chóng định hình lại phân khúc SUV đô thị cỡ A+. Được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA-A của Daihatsu, mẫu xe này kết hợp tính linh hoạt trong đô thị cùng danh sách trang bị công nghệ ấn tượng trong tầm giá 500 triệu đồng.

    Tổng thể xe Toyota Raize 2026

    Phong cách thiết kế đậm chất đô thị năng động

    Toyota Raize sở hữu kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Ô tô - Xe máy
      Đánh giá chi tiết Toyota Raize 1.0 Turbo 2026: Mẫu SUV đô thị nhỏ gọn và giàu công nghệ
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO