Đánh giá công nghệ tàng hình và khả năng tác chiến của tàu hộ vệ lớp Visby Thụy Điển Tàu hộ vệ lớp Visby của Thụy Điển kết hợp vỏ sợi carbon tàng hình, động lực phản lực nước và hỏa lực hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ tác chiến ở Baltic.

Lớp tàu hộ vệ Visby của Hải quân Thụy Điển là chuỗi chiến hạm nổi tiếng với thiết kế tàng hình tiên tiến, ứng dụng vật liệu tổng hợp gia cố sợi carbon nhằm tối ưu hóa khả năng ẩn mình và đáp ứng các yêu cầu tác chiến đặc thù tại khu vực ven biển.

Thiết kế tàng hình và vật liệu chế tạo đặc biệt

Khác với các chiến hạm truyền thống sử dụng vỏ thép, lớp Visby được chế tạo từ vật liệu tổng hợp gia cố sợi carbon. Giải pháp này giúp giảm đáng kể trọng lượng tàu, tăng khả năng chống ăn mòn và giảm thiểu diện tích phản xạ radar (RCS). Bên cạnh đó, thiết kế đa giác với các bề mặt góc cạnh có tác dụng làm lệch hướng sóng radar chiếu tới.

Toàn bộ các thiết bị trên boong bao gồm mỏ neo, phao cứu sinh và bệ phóng vũ khí đều được ẩn giấu sau các tấm che phẳng. Nhờ các biện pháp kỹ thuật này, tín hiệu radar của một tàu hộ vệ dài 72m chỉ tương đương với một chiếc tàu cá nhỏ.

Thân của Visby không phải bằng thép. Ảnh: Navy Lookout

Hệ thống động lực và độ bộc lộ thủy âm

Tàu hộ vệ lớp Visby sử dụng hệ thống động lực kết hợp môtơ diesel và tua bin khí (CODOG). Cấu hình này gồm 2 động cơ diesel phục vụ tuần tra đường dài tiết kiệm nhiên liệu và 4 tua bin khí cho phép tàu tăng tốc tối đa lên tới khoảng 65 km/h (tương đương 35 hải lý/giờ).

Thay vì sử dụng chân vịt truyền thống, lớp Visby ứng dụng hệ thống bơm phun phản lực nước. Thiết kế này giảm đáng kể tiếng ồn động lực và vệt sóng tạo ra dưới nước, gây khó khăn lớn cho các hệ thống định vị thủy âm (sonar) của tàu ngầm đối phương trong việc phát hiện và theo dõi.

Trang bị hỏa lực và hệ thống quản lý tác chiến

Khả năng tác chiến của lớp Visby được đảm bảo bởi hệ thống vũ khí đa dạng, bao gồm tên lửa chống hạm RBS-15, thủy lôi hạng nhẹ phòng thủ chống tàu ngầm và pháo hải quân Bofors Mark II cỡ nòng 57mm có khả năng thu gọn nòng vào trong tháp pháo tàng hình.

Visby sở hữu hỏa lực mạnh mẽ. Ảnh: Gcaptain.com

Trái tim của chiến hạm là hệ thống tác chiến trung tâm, có nhiệm vụ tích hợp và xử lý dữ liệu từ radar, sonar cùng các thiết bị tác chiến điện tử. Hệ thống cung cấp bức tranh chiến thuật toàn diện theo thời gian thực, giúp thủy thủ đoàn nhận diện và xử lý mối đe dọa trước khi bị đối phương phát hiện.

Định hướng chiến thuật và chương trình hiện đại hóa

Được thiết kế tối ưu cho môi trường tác chiến tại biển Baltic - nơi có địa hình hẹp và nhiều đảo nhỏ, chiến thuật cốt lõi của Visby không phải là đối đầu diện rộng mà tập trung vào khả năng phục kích, tấn công phủ đầu và nhanh chóng rút lui. Hiện Hải quân Thụy Điển đang vận hành 5 tàu thuộc lớp này gồm HSwMS Visby, HSwMS Helsingborg, HSwMS Härnösand, HSwMS Nyköping và HSwMS Karlstad, đóng quân chủ yếu tại căn cứ Berga (gần Stockholm) và Karlskrona.

Nhằm duy trì năng lực tác chiến đến năm 2040, Thụy Điển đã khởi động chương trình nâng cấp toàn diện cho lớp tàu này. Các cải tiến bao gồm:

Bổ sung hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) trang bị tên lửa phòng không CAMM tầm bắn khoảng 25km.

Nâng cấp tên lửa hành trình RBS15 Mk4 Gungnir với khả năng tấn công mục tiêu mặt đất song song với nhiệm vụ diệt hạm.

Lắp đặt hệ thống radar giám sát Sea GIRAFFE mới, nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và bảo dưỡng kết cấu thân vỏ.

Do đóng vai trò là tài sản chiến lược, Thụy Điển không bán nguyên mẫu hay thiết kế tàu Visby cho nước ngoài, ngoại trừ việc chuyển giao công nghệ chế tạo vật liệu tổng hợp sợi carbon cho Mỹ và Singapore. Liên quan đến kế hoạch mua 4 tàu khu trục lớp Luleå mới từ Pháp với trị giá hơn 4 tỷ USD, xuất hiện một số giả thuyết về khả năng chuyển giao Visby cho Ukraine, tuy nhiên các chuyên gia đánh giá kịch bản này khó xảy ra trước thập niên 2030.