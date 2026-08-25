Thông tin Đánh giá hiệu năng Xiaomi 17 Ultra chơi game nặng có mượt không? Xiaomi 17 Ultra chơi game nặng có mượt không? là thắc mắc của rất nhiều game thủ trước khi quyết định lên đời siêu phẩm này. Đây là mẫu flagship cao cấp thuộc dòng Xiaomi 17 Series, nhưng vẫn đi kèm lo ngại về khả năng kiểm soát nhiệt độ khi hoạt động ở cường độ cao. Máy có cấu hình mạnh mẽ, chuẩn gaming, hướng đến người vừa chụp ảnh vừa chơi game nặng.

Xiaomi 17 Ultra chơi game nặng có mượt không? là thắc mắc của rất nhiều game thủ trước khi quyết định lên đời siêu phẩm này. Đây là mẫu flagship cao cấp thuộc dòng Xiaomi 17 Series, nhưng vẫn đi kèm lo ngại về khả năng kiểm soát nhiệt độ khi hoạt động ở cường độ cao. Máy có cấu hình mạnh mẽ, chuẩn gaming, hướng đến người vừa chụp ảnh vừa chơi game nặng.

Xiaomi 17 Ultra chơi game nặng có mượt mà không?

Xiaomi 17 Ultra chơi game nặng vẫn cho khung hình ổn định ở phần lớn tựa game phổ biến, nhưng có thể giảm hiệu năng khi xử lý đồ họa cao trong thời gian dài. Cấu hình cao cấp cùng tản nhiệt mới được kỳ vọng giúp máy giữ hiệu năng ổn định xuyên suốt phiên chơi.

Sức mạnh chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và GPU Adreno 840

Cấu hình Xiaomi 17 Ultra là một trong những nền tảng phần cứng mạnh hàng đầu phân khúc Android hiện nay. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 3nm, cấu trúc 8 nhân gồm 2 nhân hiệu suất cao Oryon V3 Phoenix L với xung nhịp tối đa 4.6 GHz và 6 nhân hiệu suất Phoenix M đạt 3.62 GHz.

Điểm AnTuTu 3,5 triệu giúp máy xử lý mượt game nặng

GPU đi kèm là Adreno 840, đảm nhiệm xử lý đồ họa game nặng. Theo bài đánh giá hiệu năng của Sforum, Xiaomi 17 Ultra đạt hơn 3,5 triệu điểm AnTuTu V11, điểm CPU và GPU lần lượt là 1,065 triệu và 1,328 triệu.

Với Geekbench 6, máy đạt 3.598 điểm đơn nhân và 10.752 điểm đa nhân. Bài test 3D Mark Wild Life Extreme cho kết quả cao nhất 6.571 điểm, độ ổn định 69,1%.

Khung hình thực tế với Genshin Impact, Tốc Chiến và PUBG Mobile

Trải nghiệm thực tế cho thấy Xiaomi 17 phiên bản Ultra xử lý tốt phần lớn game phổ biến, song độ ổn định khung hình sẽ thay đổi tùy mức đồ họa. Với Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến ở thiết lập đồ họa Cao@120fps, theo bài test của Sforum, máy giữ FPS trung bình 119,3 trong suốt 15 phút chơi liên tục. Nhiệt độ máy cũng chỉ nhỉnh hơn 40°C một chút.

Với PUBG Mobile thiết lập Mượt@120fps, Xiaomi 17 Ultra đạt FPS trung bình 118,9, đồ thị dao động nhiều hơn đôi chút so với LMHT: Tốc Chiến. Tuy nhiên, máy vẫn giữ được sự ổn định cần thiết và mức dao động này không ảnh hưởng đến trải nghiệm chiến đấu.

Genshin Impact là phép thử nặng nhất trong ba tựa game trên. Cụ thể, ở thiết lập Cao@60fps, 9 phút đầu FPS phần lớn trên mốc 50, nhưng sau đó khung hình bắt đầu tụt sâu khi nhiệt độ máy vượt 43°C.

Nhiệt độ và độ ổn định hiệu năng khi chơi liên tục

Nhiệt độ là yếu tố khiến Xiaomi 17 Ultra chưa trọn vẹn dù sở hữu cấu hình mạnh. Ở bài benchmark AnTuTu chế độ hiệu suất cao, máy có thể chạm ngưỡng 50,1°C; bài test 3D Mark Wild Life Extreme ghi nhận mức tối đa 48°C.

Thiết lập đồ họa Cực Cao vẫn giữ nhiệt độ ổn định

Khi chơi game thực tế, mức nhiệt dao động tùy tựa game. Với Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và PUBG Mobile, nhiệt độ chỉ dao động quanh mốc 40°C, không ảnh hưởng nhiều đến cảm giác cầm máy.

Riêng với tựa game Genshin Impact, nhiệt độ máy có thể chạm ngưỡng 46-47°C về cuối trận đấu, kéo theo hiện tượng sụt giảm khung hình rõ rệt. Nếu bạn thường chơi game đồ họa nặng như Genshin Impact trong thời gian dài, nên cân nhắc giảm thiết lập đồ họa hoặc dùng phụ kiện tản nhiệt ngoài.

Mua Xiaomi 17 Ultra chính hãng tại CellphoneS

Xiaomi 17 Ultra hiện có mặt chính hãng tại CellphoneS với đầy đủ phiên bản bộ nhớ cho bạn lựa chọn. Dưới đây là những ưu đãi đáng chú ý khi mua máy tại hệ thống:

Giảm trực tiếp 8.800.000đ vào giá niêm yết, giá chỉ còn từ 31.190.000đ cho bản 16GB/512GB

Trợ giá thu cũ đổi mới thêm đến 3.500.000đ khi lên đời máy cũ

Trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính

Bảo hành chính hãng, hỗ trợ 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu lỗi từ nhà sản xuất

Tích điểm, nhận ưu đãi riêng dành cho thành viên Smember

Máy cầm ngang chắc tay, thao tác mượt khi chơi game

Xiaomi 17 Ultra mang lại trải nghiệm chiến game khá mượt mà ở hầu hết các trò chơi phổ biến, ngoại trừ những cái tên có đồ họa quá nặng như Genshin Impact dễ khiến máy gặp trở ngại về nhiệt độ. Sức mạnh từ cấu hình cao cấp vẫn là điểm cộng lớn cho giải trí lẫn công việc. Đây là lựa chọn phù hợp cho người vừa muốn flagship chụp ảnh tốt, vừa cần hiệu năng mạnh.